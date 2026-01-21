Erfahrungstrio verlängert beim SC SF Niedersachsen Vechta

Der SC SF Niedersachsen Vechta treibt die Kaderplanung für die Saison 2025/26 weiter voran. Mit drei weiteren Zusagen setzt der Landesligist gezielt auf Erfahrung und Konstanz. Alle drei Spieler gehören dem Jahrgang 1996 an und sollen auch in der kommenden Spielzeit tragende Rollen übernehmen.

Mit Tobore Macaulay bleibt ein 29-jähriger Verteidiger auch in der neuen Spielzeit Teil des Vechtaer Kaders. Der Abwehrspieler hat seine Zusage für die Saison 2025/26 gegeben. Mittelfeld bleibt besetzt Ebenfalls weiter an Bord ist Lars Scholz. Der 29-Jährige wird auch künftig im Mittelfeld für den SC SF Niedersachsen Vechta auflaufen.