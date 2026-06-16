Erfahrung und Tempo für die Außenbahn: Anderson wechselt zum GAK 1902 Der GAK 1902 hat einen seiner Wunschspieler für die Außenbahn an Land gezogen: Anderson wechselt vom FC Blau-Weiß Linz zu den Athletikern und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. von GAK 1902 · Heute, 16:03 Uhr · 0 Leser

Der 28-jährige Brasilianer kommt vom FC Blau-Weiß Linz und unterschreibt bei den Athletikern einen Vertrag bis Sommer 2028. – Foto: GAK 1902

Anderson, mit vollem Namen Anderson Dos Santos Gomes, wurde in seiner brasilianischen Heimat ausgebildet und spielte dort zuletzt für Grêmio Osasco Audax, ehe es ihn im Jänner 2019 nach Österreich zog. Der 1,84 Meter große Rechtsfuß kam über den SCR Altach in die heimische Bundesliga, wo er 40 Bundesligaspiele absolvierte. Nach einem Leihspiel beim FC Dornbirn 1913, für den er auf 8 Einsätze in der 2. Liga kam, wechselte er Anfang 2022 zur SC Austria Lustenau. Mit den Vorarlbergern stieg er noch im selben Jahr über die 2. Liga in die höchste Spielklasse auf und bestritt für Lustenau anschließend 59 Bundesligaspiele.

Seit Sommer 2024 stand Anderson beim FC Blau-Weiß Linz unter Vertrag, für den er 37 Bundesligaspiele absolvierte. Insgesamt bringt der Brasilianer damit 136 Einsätze in der österreichischen Bundesliga mit, in denen ihm 9 Tore und 18 Vorlagen gelangen. Auf dem Platz zeichnet sich Anderson durch Tempo, Zweikampfstärke und einen ausgeprägten Offensivdrang aus. Seine Kopfballstärke ist eine zusätzliche Waffe, die ihn auf der Außenbahn von vielen Konkurrenten unterscheidet. Genau dieses Profil, gepaart mit langjähriger Bundesliga-Erfahrung, machte ihn zum Wunschkandidaten der sportlichen Führung. Eine im Herbst überstandene Verletzung hat der Brasilianer hinter sich gelassen und steigt bei den Athletikern voll ins Mannschaftstraining ein.

Der Brasilianer lebt seit 2019 in Österreich und hat in dieser Zeit nicht nur sportlich, sondern auch persönlich Wurzeln geschlagen. Das Verfahren um die österreichische Staatsbürgerschaft befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Mit dem österreichischen Pass würde Anderson künftig auch im Legionärsranking als Inländer geführt. Tino Wawra, Sportdirektor: „Anderson ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der auf der Außenbahn alles mitbringt, was wir auf dieser Position suchen. Er stand schon länger auf unserer Liste, in der Vergangenheit hat es nicht sollen sein, umso mehr freut es uns, dass sich jetzt das passende Fenster aufgetan hat. Neben seiner sportlichen Qualität bringt er als Brasilianer eine lockere, positive Art mit, die in jeder Kabine ansteckt. Genau diese Mischung aus Erfahrung und Charakter hat ihn für uns zum absoluten Wunschkandidaten gemacht."