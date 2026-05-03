Erfahrung und Qualität: TuS Harsefeld verpflichtet fünf neue Spieler

Hadi Assaf kommt vom VfL Güldenstern Stade nach Harsefeld. Er gilt als schneller Außenspieler. Foto: Schmietow

Der Fußball-Landesligist TuS Harsefeld ist aktiv auf dem Transfermarkt. Sportdirektor Alexander Martens verrät die Namen der neuen Spieler.

Das sind die Harsefelder Neuzugänge Justin Gericke (28) kommt vom Ligarivalen TSV Etelsen. Gericke ist ein technisch starker, großgewachsener Innenverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler.

Im Kader des Fußball-Landesligisten TuS Harsefeld stehen aktuell 26 Spielernamen für die kommende Saison. Die Mannschaft hat sich punktuell verstärkt. Harsefeld verzeichnet drei Abgänge. Fünf Zugänge hat Alexander Martens bereits festgemacht. Ein sechster Spieler soll in den nächsten Tagen noch dazu kommen.

Hadi Assaf (21) kehrt nach einem halben Jahr vom Landesligisten VfL Güldenstern Stade zurück nach Harsefeld. Assaf gilt als schneller Außenspieler. In Stade hat Assaf bislang zehn Spiele bestritten. In Harsefeld unter Coach Nico Matern kam er bis zum Winter kaum zum Zug. „Hadi hat Waffen, die andere nicht haben“, sagt Alexander Martens. Das seien vor allem Assafs Geschwindigkeit und die Qualität seiner Flanken

In der Statistik von Jan Matthees (23) stehen in der laufenden Saison 17 Einsätze für den Hamburger Oberligisten TSV Buchholz 08. Matthees kickte in den vergangenen Jahren außerdem für die VSV Hedendorf/Neukloster und den SC Victoria II. Der 23-Jährige lebt in Harsefeld. Sportdirektor Martens „hatte schon lange losen Kontakt“.

Mit Samir Rabbi hat der TuS Harsefeld einen weiteren Spieler mit Oberliga-Erfahrung verpflichtet. Der 26-Jährige spielt derzeit für den Lüneburger SK Hansa. Rabbi und der künftige Harsefelder Trainer Nabil Toumi kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Buchholz. Rabbi sei ein technisch starker Offensivspieler, sagt Martens. Als Rabbi für den Landesligisten Schneverdingen kickte, „traf er gefühlt in jedem Spiel gegen uns“.

Das sind die Harsefelder Abgänge

Marco Schuhmann (31) verlässt den TuS in Richtung TB Lüneburg. Aktuell spielt Schuhmanns künftiger Verein in der Landesliga um den Klassenerhalt.

Abdul Rauf (26) steht in der nächsten Saison nicht mehr im Harsefelder Kader. Der Abwehrspieler stand in der laufenden Spielzeit 607 Minuten in zehn Partien auf dem Platz.

Noch-Trainer Nico Matern wechselt als Coach bekanntlich im Sommer zum ambitionierten Oberligisten Heeslinger SC und löst dort Malte Bösch ab. Matern nimmt mit Julian Seepolt gleich einen Harsefelder Torjäger mit. Der 21-Jährige traf in 24 Spielen achtmal und stand dabei 24 Mal in der Startelf.



Was denkt Sportdirektor Martens über die fast abgelaufene Saison?

„Die Saison ist nicht zufriedenstellend“, sagt Martens. Platz fünf sei immer das Ziel des Vereins. Harsefeld denke ambitionierter. Nach 25 von 30 Spielen belegt der TuS Harsefeld in der Landesliga Rang sieben. In der Saisonstatistik stehen zehn Siege, acht Niederlagen und sieben Unentschieden.

Die zweite Harsefelder Mannschaft hat aktuell in der Bezirksliga nur drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Der Verein will den Klassenerhalt und hat personelle Verstärkung aus der Landesliga abgegeben. „Die Zweite hat in dieser Phase der Saison Priorität“, sagt Martens.