Erfahrung und Körpergröße für ZFC-Abwehr

Der 24-Jährige war seit dem vergangenen Sommer vertragslos und soll dem ZFC insbesondere mit Blick auf die hohe Anzahl an Nachholspielen im Frühjahr zusätzliche Stabilität verleihen. Mit einer Körpergröße von 1,93 Metern bringt Jeck robuste Voraussetzungen für das Abwehrzentrum mit. Ausgebildet wurde der beidfüßige Innenverteidiger beim FC Erzgebirge Aue.

In seiner Laufbahn kann Jeck bereits auf reichlich Erfahrung zurückblicken. Insgesamt absolvierte er 82 Partien in der Regionalliga – unter anderem für den VfB Auerbach, Wormatia Worms und den FV Illertissen – sowie 25 Einsätze in der ersten luxemburgischen Liga. Zudem steht in seiner Vita ein Zweitliga-Einsatz für den FC Erzgebirge Aue. Auch in Thüringen ist der Defensivspieler kein Unbekannter: In der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 wirkte Jeck beim FC Carl Zeiss Jena in drei Testspielen mit, kehrte damals aber zurück nach Aue.