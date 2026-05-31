Erfahrung und Identifikation bleiben an Bord

Der VfV 06 Hildesheim treibt die Kaderplanung für die neue Saison weiter voran und bindet zwei erfahrene Leistungsträger. Innenverteidiger Sean Redemann und Defensivallrounder Yannik Schulze werden auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Domstadtelf tragen.
Mit den Vertragsverlängerungen setzt der Verein seinen eingeschlagenen Weg fort, junge Talente gezielt mit erfahrenen Spielern zu ergänzen. Beide Akteure sollen dabei nicht nur sportlich, sondern auch als Führungspersönlichkeiten innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle übernehmen.
Redemann soll wieder zur Defensivstütze werden
Sean Redemann wechselte vor zwei Jahren von Lupo Martini Wolfsburg an die Pottkuhle und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Defensive. Eine langwierige Verletzung stoppte den 26-Jährigen jedoch über mehrere Monate und warf ihn in seiner Entwicklung zurück.
Erst im Verlauf der abgelaufenen Saison fand der 1,90 Meter große Innenverteidiger wieder in den Spielrhythmus. Für die kommende Spielzeit setzt das Trainerteam um Ridha Kitar nun auf seine körperliche Präsenz, Robustheit und Erfahrung, um der Defensive zusätzliche Stabilität zu verleihen.
Rekordspieler Schulze bleibt Führungspersönlichkeit
Mit Yannik Schulze bleibt dem VfV 06 zugleich einer der prägendsten Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte erhalten. Der 31-Jährige kommt inzwischen auf 278 Pflichtspiele für die Hildesheimer und teilt sich diese Bestmarke aktuell mit Vereinsikone Jane Zlatkov.
Vor seinem Wechsel zum VfV durchlief Schulze die Nachwuchsabteilung von Hannover 96 und absolvierte dort mehr als 100 Einsätze in den Jugendteams. In Hildesheim entwickelte er sich nicht nur zu einem verlässlichen Defensivspieler, sondern auch zu einer offensiven Waffe bei ruhenden Bällen. Insgesamt erzielte er bislang 22 Treffer für die Domstadtelf, viele davon nach Freistößen oder Standardsituationen.
Je nach personeller Situation kann Schulze sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Gemeinsam mit Hamudi Baghdadi und Hadi El Saleh soll er künftig als erfahrener Führungsspieler Verantwortung übernehmen und den zahlreichen jungen Spielern Orientierung geben.
Mit den jüngsten Vertragsverlängerungen wächst das Gerüst für die kommende Saison weiter. Aktuell umfasst der Kader bereits 20 Spieler. Geplant ist ein Aufgebot von insgesamt 24 Akteuren. Weitere Personalentscheidungen werden in den kommenden Tagen erwartet.