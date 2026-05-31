Erfahrung und Identifikation bleiben an Bord

Der VfV 06 Hildesheim treibt die Kaderplanung für die neue Saison weiter voran und bindet zwei erfahrene Leistungsträger. Innenverteidiger Sean Redemann und Defensivallrounder Yannik Schulze werden auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Domstadtelf tragen. Mit den Vertragsverlängerungen setzt der Verein seinen eingeschlagenen Weg fort, junge Talente gezielt mit erfahrenen Spielern zu ergänzen. Beide Akteure sollen dabei nicht nur sportlich, sondern auch als Führungspersönlichkeiten innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle übernehmen.

Redemann soll wieder zur Defensivstütze werden Sean Redemann wechselte vor zwei Jahren von Lupo Martini Wolfsburg an die Pottkuhle und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Defensive. Eine langwierige Verletzung stoppte den 26-Jährigen jedoch über mehrere Monate und warf ihn in seiner Entwicklung zurück. Erst im Verlauf der abgelaufenen Saison fand der 1,90 Meter große Innenverteidiger wieder in den Spielrhythmus. Für die kommende Spielzeit setzt das Trainerteam um Ridha Kitar nun auf seine körperliche Präsenz, Robustheit und Erfahrung, um der Defensive zusätzliche Stabilität zu verleihen.