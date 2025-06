Erfahrung und Herzblut für den SSV Ulm

Erfahrung und Herzblut für den SSV. Dennis Chessa hat seinen auslaufenden Vertrag beim SSV Ulm 1846 Fußball bis 2026 verlängert.

Mit dem 32-jährigen bleibt ein Ulmer Eigengewächs und erfahrener Spieler bei den Spatzen. In seinen 88 Partien für den SSV war er an 26 Treffern beteiligt und war wichtiger Bestandteil beim Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Mit seiner Erfahrung soll er auch in Zukunft Verantwortung übernehmen und die SSV-DNA an jüngere Spieler weitergeben.