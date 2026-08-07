Erfahrung trifft in Föhren auf jugendlichen Elan

lexander Becker hat im Juli die Nachfolge von Sebastian Pull angetreten. Dieser war zuvor acht Jahre lang Coach der Föhrener und hat zur neuen Saison die Rolle des Assistenten von Christian Esch bei der U19 von Eintracht Trier übernommen.
Mit Becker kommt ein Trainer mit viel Erfahrung zu den Schwarz-Weißen. Insgesamt neun Saisons lang coachte der mittlerweile 50-Jährige die SG Pölich/Detzem, eine Runde den SV Klausen und dreieinhalb Spielzeiten die zweite Mannschaft des SV Mehring.
In den vergangenen vier Spielzeiten landete Föhren stets auf Rang vier im Klassement – sei es in der A7 oder vor zwei Jahren in der von Moselklubs dominierten A9. „Ich sehe unsere aktuelle Eingruppierung in die A9 ganz positiv. Wir freuen uns auf die Derbys gegen Hetzerath und Mehring. Auch Dörbach und die Fidei sind ja nicht weit weg. Die A9 ist eine sehr interessante Staffel, die allerdings auch schwer einzuschätzen ist“, erwartet Becker ein ausgeglichenes 14er-Feld.