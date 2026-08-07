Erfahrung trifft in Föhren auf jugendlichen Elan

In den vergangenen vier Spielzeiten landete Föhren stets auf Rang vier im Klassement – sei es in der A7 oder vor zwei Jahren in der von Moselklubs dominierten A9. „Ich sehe unsere aktuelle Eingruppierung in die A9 ganz positiv. Wir freuen uns auf die Derbys gegen Hetzerath und Mehring. Auch Dörbach und die Fidei sind ja nicht weit weg. Die A9 ist eine sehr interessante Staffel, die allerdings auch schwer einzuschätzen ist“, erwartet Becker ein ausgeglichenes 14er-Feld.