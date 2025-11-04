Erfahrung trifft Euphorie

Englische Woche in der Google Pixel Frauen-Bundesliga: Nur drei Tage nach dem späten 2:1-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim steht für die Frauen des VfL Wolfsburg bereits die nächste Aufgabe auf dem Programm. Am Dienstagabend (19 Uhr, live bei MagentaSport und DAZN) gastieren die Wölfinnen beim Aufsteiger 1. FC Union Berlin – und damit in einer der stimmungsvollsten Arenen des Frauenfußballs.

Die Partie ist für den VfL eine Premiere im Ligabetrieb, denn bislang trafen beide Teams nur einmal in einem Pflichtspiel aufeinander: 2017 im DFB-Pokal, ebenfalls im Stadion An der Alten Försterei, als Wolfsburg mit 6:0 gewann. Zuletzt begegneten sich beide Clubs in der Saisonvorbereitung, damals siegten die Berlinerinnen beim Fanfest mit 2:0.

Die Gastgeberinnen von Cheftrainerin Ailien Poese rangieren aktuell mit zehn Punkten auf Rang acht der Tabelle. Nach einem beeindruckenden 5:0 gegen RB Leipzig musste Union zuletzt ein 0:3 bei Werder Bremen hinnehmen. Vor allem zuhause präsentiert sich der Aufsteiger jedoch stark: Im Schnitt 8.700 Zuschauende besuchen die Spiele der Berlinerinnen – ein Spitzenwert in der Liga.

Das Duell ist auch ein Wiedersehen mit früheren Wolfsburgerinnen: Sabrina Eckhoff, zuletzt Co-Trainerin beim VfL, gehört inzwischen zum Trainerteam der Unionerinnen, ebenso wie Ex-Keeperin Alisa Vetterlein. Auch Melanie Wagner und Samantha Steuerwald haben eine grün-weiße Vergangenheit.

Lerch warnt vor Euphorie des Gegners

VfL-Cheftrainer Stephan Lerch erwartet ein intensives Spiel in besonderer Atmosphäre:

„Von der Euphorie in Berlin hat jeder mitbekommen. Mit dem Stadion und den Fans im Rücken kann das gerade zu Beginn einer Saison enorme Kräfte freisetzen. Wir wissen aber, dass wir den Standard setzen. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, nehmen wir drei Punkte mit.“

Personell kehren Joelle Wedemeyer (nach Rotsperre) und Camilla Küver in den Kader zurück, Justine Kielland fällt erkältungsbedingt aus. Luca Papp und Linnea Saelen werden nach ihren Einsätzen bei der U20 nicht im Aufgebot stehen. Lerch deutete an, dass es „die eine oder andere Rotation geben“ könne, um die Frische im Team zu wahren.

Der VfL reist also mit Erfahrung, Selbstvertrauen und Tabellenambition nach Berlin – der Aufsteiger mit Leidenschaft, Euphorie und einer vollen Alten Försterei.