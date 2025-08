Erfahrung setzt sich durch - SG SE/BU Herren - FCE AJgd. 3:1 Verlinkte Inhalte Testspiele SG Sexau / Buchholz Emmendingen

In der Testspielphase gibt es Spielpaarungen die es so sonst nicht gibt: In diesem Falle die 1. Mannschaft der SG Sexau/Buchholz gegen die A-Jugend des FCE . Kreisliga A gegen Verbandsliga. Der Unterschied im Altersdurchschnitt (und in der Erfahrung) betrug, zumindest in der zweiten Halbzeit, bestimmt ca. 10 Jahre. Es war hochinteressant zu beobachten, was sich wohl durchsetzen würde, die jahrelange Erfahrung und Routine, oder Talent und jugendliche Frische. Es siegte die Erfahrung. Beim ersten Tor war es eine genau getaimte und platzierte Hereingabe von rechts von D. Gutjahr, bei der J. Faiß nur noch den Fuß hinhalten musste zum Versenken.

Beim zweiten Tor war es die Abgezocktheit des erfahrenen Sexauer Goalgetters Sascha Henin. Schon abgedrängt an die Auslinie im Fünfmeterraum bekam er noch den Fuß an den Ball und das Gerät landete im Netz am langen Pfosten vorbei an den verdutzten Emmendingern. Das dritte Tor resultierte aus einer herausragenden Vorarbeit von Linksaußen Philipp Dickert, bei der er zwei Gegenspieler stehen ließ und vor der Torlinie quer legte, wo D. Reichenbach gar nicht anders konnte, als den Ball, wenn auch erst im zweiten Anlauf, über die Linie zu schieben.