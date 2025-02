Erfahrung schlägt jugendlichen Elan

Knackpunkt II

Der beim SCK wieder als Sturmspitze aufgebotene Maik Ferber legte den Ball in der 39. Minute trotz bester Abschlussposition quer auf den mitgelaufenen Luis Giesen – aber das sicher gut gemeinte Anspiel geriet zu ungenau, so dass auch diese Großchance zum 1:0 ohne Ergebnis verpuffte.

Knackpunkt III

Nachdem Taeyun Song die in Folge eines von Tim Effertz hereingebrachten Eckballs entstandene Konfusion im Abwehrverband der Gäste mit dem Anschlusstreffer zum 1:3 (63.) bestraft hatte, lag das Momentum noch mal kurz aufseiten der Schwarz-Gelben. Nur drei Minuten später rettete Kultscher, der beim Gegentor ebenfalls keine gute Figur gemacht hatte, bei einer Doppelchance großartig gegen Ebenezer Amoah (21 Jahre), dessen Wechsel vom MSV Düsseldorf Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber erst am Freitag fix gemacht hatte, und Luis Giesen, dessen Schuss er mit den Fingerspitzen über die Torlatte strich. „Da hat er gezeigt, warum er für mich der beste Torhüter der Liga ist“, sagte Büttgenbach.

Der Dosenöffner

Dass Holzheim einen 2:0-Vorsprung mit in die Halbzeitpause nahm, ging indes vollkommen in Ordnung. Denn die Jungs von Trainer Jesco Neumann hatten zunächst mehr vom Spiel und waren bei prächtigen Salven aus der Distanz von Oguz Ayan (10.) mit Klasseparade von Jan Pillekamp und Sinan Kurt (22.), der kurz nach seinem Lattentreffer wie schon am zehnten Spieltag in Dilkrath mit einer Knöchelverletzung vom Feld humpelte, schon ganz nah dran am ersten Tor des Abends. Maik Odenthals Kunstwerk aus 25 Metern war dann nicht nur würdiges Material für das „Tor des Monats“, sondern für seinen Coach auch der Dosenöffner. „Denn bis dahin haben wir uns schwergetan, Chancen zu kreieren, gegen einen sehr guten Gegner.“

Der Matchwinner

Für die Rolle als spielentscheidende Figur qualifizierte sich Odenthal nicht durch unablässige Präsenz am Ball, sondern durch eine fast schon beängstigende Effektivität: So holte der Routinier in der Nachspielzeit der ersten Hälfte im Duell mit Marco Heiermann ausgesprochen clever den von Ayan zum 2:0 verwandelten Foulelfmeter heraus. Und auch an Ayans Treffer zum 3:0 war er maßgeblich beteiligt: Bei der von Kultscher per Abschlag maßgerecht in den Lauf von Fawad Mirzada eingeleiteten Attacke fungierte er im Strafraum als entscheidender Passgeber.

Der große Unterschied

Wenngleich der von Justin Schiffer auf Vorarbeit von Abdelkarim Afkir mit dem 4:1 besiegelte Auswärtssieg der HSG nicht zu hundert Prozent dem Spielverlauf entsprach, so zeigte er doch den Unterschied zwischen den Rivalen auf: Zwar wollte SCK-Trainer Lennart Ingmann das mit 21,6 Jahren geringe Durchschnittsalter seiner personell arg dezimierten Truppe nicht als Entschuldigung für die Heimniederlage ins Feld führen, „beim 1:1 gegen Jüchen betrug der Schnitt auch nur 22,0 Jahre“, doch der Qualitäts- und Erfahrungsvorsprung der Gäste wog auch für ihn schwer. „Während auf unserer Bank zehn Leute in Zivil sitzen, kommen beim Gegner 200 Regionalliga-Spiele und an die 100 Tore in der Oberliga zusammen.“ Weil vor allem im Sturm der Schuh drückt, musste Ferber wider ärztlichen Rat trotz Schienbein-Entzündung ran, Jonas Giesen biss mit einer Oberschenkelblessur auf die Zähne.

Das letzte Wort gebührt dem Sieger HSG-Coach

Jesco Neumann war froh, die Herausforderung, mit einem Derby ins Jahr starten zu müssen, bestanden zu haben. „Kapellen war nach Balleroberungen immer gefährlich. Von meiner Mannschaft habe ich eine sehr erwachsene Leistung gesehen.“