Erfahrung pur: Brian Behrendt und Max Klump verstärken FSV Schöningen

Der FSV Schöningen hat zwei weitere erfahrene Neuzugänge für die Regionalliga Nord präsentiert: Brian Behrendt und Max Klump stoßen zum Aufsteiger und sollen mit ihrer Routine, ihrer Mentalität und ihrer Qualität tragende Rollen in der neuen Saison übernehmen.

Der Innenverteidiger kommt von den Stuttgarter Kickers und bringt eine eindrucksvolle Vita mit: Einsätze in der Bundesliga, Europa League, der österreichischen Bundesliga sowie über 190 Partien in der 2. und 3. Liga sprechen für sich. Stationen wie Rapid Wien, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig oder der Hallesche FC markieren eine bewegte Profikarriere. Nun kehrt Behrendt in die Region zurück – mit klarem Ziel:

„Für meine Familie und mich war klar: Wir wollen zurück nach Braunschweig. Als der Kontakt zum FSV entstand, hat alles gepasst“, so Behrendt. Seine Rolle innerhalb der Mannschaft sieht er klar definiert: „Ich möchte Vorbild sein, Verantwortung übernehmen und mit Leistung vorangehen.“ Der erste Eindruck vom neuen Team fiel durchweg positiv aus: „Ich habe keine zehn Minuten gebraucht, um zu merken, wie viele gute, positive Jungs hier sind. Das hat mir in Stuttgart gefehlt. Hier überwiegen Spaß und ein starkes Mannschaftsgefüge.“