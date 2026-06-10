„Erfahrung pur“ FSV Dörnberg II bindet Hübler, Barthel und Kitta von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Der FSV Dörnberg setzt im Kreisoberliga-Kader auf eine klare Mischung aus Perspektive und Routine. Erst hatten die Habichtswälder mit Maximilian Penker, Maxim Schmidt und Justin Reitz drei junge Spieler an den Verein gebunden – nun folgt der nächste Baustein, diesmal mit deutlichem Schwerpunkt auf Erfahrung. Für die kommende Saison stehen mit Nils Hübler, Nick Barthel und Laurin Kitta gleich drei Akteure im KOL-Kader, die nach Vereinsangaben „seit Jahren das Gesicht“ der Spielgemeinschaft geprägt haben.

Nils Hübler soll dabei vor allem offensiv Qualität und Verlässlichkeit einbringen. Der 27-Jährige sammelte in den vergangenen fünf Jahren in über 60 Spielen für die SG knapp 30 Scorerpunkte. Der Verein beschreibt ihn als Bereicherung – nicht nur im Spielbetrieb, sondern auch im Training. Für eine Mannschaft, die auf Stabilität in ihrem Offensivspiel angewiesen ist, sind solche Zahlen und ein entsprechender Trainingsanspruch mehr als nur ein Randaspekt. Noch stärker als Symbolfigur wird Nick Barthel eingeordnet. Der 35-Jährige, im Vereinsumfeld „Opa“ genannt, steht für die „pure Erfahrung“ – und bringt eine außergewöhnliche Bilanz mit: In mehr als 260 Spielen für den FSV erzielte der Dörnberger knapp 120 Tore. Der Klub setzt darauf, dass Barthel mit Routine und Qualität gerade einer jüngeren KOL-Mannschaft Orientierung geben kann – auf dem Platz, aber auch in den Abläufen, die im Amateurfußball oft entscheidend sind.

Als dritter Neuzugang in den KOL-Kader wird Laurin Kitta hervorgehoben, seit Jahren Bindeglied zwischen SG und zweiter Mannschaft. Das „laufstarke Kraftpaket“ fühlt sich laut FSV besonders auf der linken Seite zu Hause und kommt in den vergangenen zehn Jahren auf weit über 240 Einsätze für SG und KOL. Eindrucksvoll ist vor allem die jüngste Ausbeute: In der abgelaufenen Saison steuerte der Zierenberger 31 Scorerpunkte in 30 Spielen bei. Eine Zahl, die in jeder Liga Aufmerksamkeit erzeugt – und die erklärt, warum Dörnberg von einem Verstärkungsimpuls mit Wucht spricht. Neben den Personalien richtet der Verein den Blick auch auf das Fundament: die gewachsene Zusammenarbeit zwischen zweiter und dritter Mannschaft. Dörnberg dankt allen Spielern und Trainern, die diese Verzahnung über Jahre getragen haben – im Training wie im Spielbetrieb, geprägt von „Zusammenhalt“ und „gegenseitiger Unterstützung“. Besonders herausgestellt wird dabei Maurice Straßberger, der in den vergangenen drei Spielzeiten als spielender Trainer mit „viel Herzblut“ Woche für Woche eine schlagkräftige Mannschaft geformt und „großartige Erfolge“ gefeiert habe.