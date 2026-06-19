Erfahrung im Fokus

– Foto: Tobias Beckmann

Der VfL Kassel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann dabei erneut Kontinuität vermelden. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien bekanntgab, bleibt Sebastian Knauf dem Verein erhalten.

Der Fokus liegt diesmal auf einem Offensivspieler, dessen Wert vor allem in seiner Erfahrung und seiner Ruhe am Ball liegt. Der VfL beschreibt Knauf als Angreifer, der dem Spiel Übersicht, Abgeklärtheit und Stabilität verleiht. Gerade in entscheidenden Momenten soll der Routinier mit seiner souveränen Art und seinem starken rechten Fuß Sicherheit ins Angriffsspiel bringen.

Damit bindet der Verein einen Spieler, der nicht allein über Tempo oder Dynamik wirkt, sondern vor allem über Spielverständnis und Kontrolle. Gerade für eine Mannschaft, die ihre Entwicklung weiter vorantreiben will, sind solche Akteure von besonderer Bedeutung: Fußballer, die in engen Spielsituationen Ruhe bewahren und ihren Mitspielern Orientierung geben können.