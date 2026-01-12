Erfahrung gewinnt: Erkan Dogan zum BSV Verlinkte Inhalte Hürtürkel

Berlin, 12. Januar 2026 – Das nächste Puzzleteil ist in Sack und Tüten. Erkan Dogan, zuletzt vereinslos, wird zukünftig das Trikot des BSV Hürtürkel tragen. Die Winterpause ist eigentlich zu kurz, um eine lange, gute Planung umsetzen zu können. Und dennoch wird intensiv mit der wenigen Zeit und mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten an der Kaderstruktur gearbeitet.

Ein erfahrener Allrounder mit Profi-Vergangenheit Erkan Dogan wurde unter anderem bei Hertha 03 Zehlendorf ausgebildet und gehörte 2013 dem Profikader von Babelsberg 03 (3. Liga) an, bevor er dann zum Berliner AK wechselte. Weitere Stationen waren Türkiyemspor, Hilalspor und zuletzt der TSV Rudow. Bei Hilalspor etablierte sich Erkan als tragende Säule und stieg mit dem Verein von der Bezirksliga bis in die Berlin-Liga auf. Mit Hilalspor holte er sich im Dezember 2022 die Berliner Herbstmeisterschaft – zum Aufstieg in die Oberliga hat es dann am Ende allerdings nicht gereicht. Eine Muskelverletzung warf den talentierten Spieler zurück, sodass es bei seiner letzten Station beim TSV Rudow in der Berlin-Liga nicht zu vielen Einsätzen kam.