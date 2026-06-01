Erfahrung fürs Zentrum: Andreas Kamhuber kommt zur TSV

– Foto: TSV Immenhausen

Mit Andreas Kamhuber kann die TSV Immenhausen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der 27-Jährige wird künftig das zentrale Mittelfeld der Grün-Weißen verstärken und bringt dabei reichlich Erfahrung sowie Führungsqualitäten mit.

Zuletzt war Andreas beim SV Burguffeln aktiv, wo er zusätzlich Verantwortung als Spielertrainer übernahm. Zuvor spielte er unter anderem für den SV Herste, den FC Velden-Eberspoint, den TuS Bad Driburg und den TSV Velden. Auf seinem bisherigen Weg sammelte er in verschiedenen Spielklassen wertvolle Erfahrungen und entwickelte sich zu einem vielseitigen und spielstarken Akteur im Zentrum.

Mit Andreas gewinnen wir einen erfahrenen Spieler, der unserem Team sowohl mit seiner Qualität auf dem Platz als auch mit seiner Persönlichkeit weiterhelfen wird.