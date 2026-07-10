Erfahrung fürs Mittelfeld: Niklas Hadaschik wechselt zur SG Taucha 99

FC International Leipzig

1. FC Bitterfeld-Wolfen

Durch diesen breiten Erfahrungsschatz gilt der Neuzugang als absoluter Gewinn für das junge Tauchaer Team, da er in engen Phasen einer Partie die nötige Ruhe und Übersicht mitbringt.

Fokus auf dem Platz und im Studium

Abseits des grünen Rasens widmet sich Hadaschik einem zukunftsträchtigen Fachgebiet: Er studiert aktuell „Management natürlicher Ressourcen“. Diese Kombination aus analytischem Denken und sportlicher Leistungsbereitschaft passt ideal in das Anforderungsprofil der SG Taucha 99, die traditionell großen Wert auf die ganzheitliche Entwicklung ihrer Spieler legt.

Der Wechsel an die Krietschke war für den Mittelfeldspieler ein bewusst gewählter Schritt. Hadaschik betonte, dass er die positive Entwicklung der SG Taucha 99 schon seit längerer Zeit mit großem Interesse verfolgt habe. Umso größer ist nun die Vorfreude, ab Sommer selbst das blau-gelbe Trikot überzustreifen und gemeinsam mit der Mannschaft in der Sachsenliga voll anzugreifen.