Erfahrung fürs Mittelfeld: Niklas Hadaschik wechselt zur SG Taucha 99

Die Kaderplanungen der SG Taucha 99 für die anstehende Sachsenliga-Saison 2026/2027 laufen weiterhin auf Hochtouren. Nach der Verpflichtung von Johannes Günther können die Nordsachsen direkt den nächsten namhaften Neuzugang präsentieren: Mit Niklas Hadaschik wechselt ein spielintelligenter Akteur nach Taucha, der das Mittelfeldzentrum verstärken und dem Spiel der Blau-Gelben noch mehr Stabilität verleihen soll.
Trotz seines besten Fußballeralters von 26 Jahren hat Hadaschik in seiner bisherigen Laufbahn bereits eine beeindruckende sportliche Vita vorzuweisen. Er stand in verschiedenen hochklassigen Ligen auf dem Platz und sammelte reichlich Spielpraxis in der Regionalliga Nord, der NOFV-Oberliga, der Verbandsliga sowie der Landesliga.
Seine bisherigen Stationen spiegeln diese Vielseitigkeit perfekt wider:
FC Erzgebirge Aue
SV Drochtersen/Assel
FC International Leipzig
1. FC Bitterfeld-Wolfen
Durch diesen breiten Erfahrungsschatz gilt der Neuzugang als absoluter Gewinn für das junge Tauchaer Team, da er in engen Phasen einer Partie die nötige Ruhe und Übersicht mitbringt.
Abseits des grünen Rasens widmet sich Hadaschik einem zukunftsträchtigen Fachgebiet: Er studiert aktuell „Management natürlicher Ressourcen“. Diese Kombination aus analytischem Denken und sportlicher Leistungsbereitschaft passt ideal in das Anforderungsprofil der SG Taucha 99, die traditionell großen Wert auf die ganzheitliche Entwicklung ihrer Spieler legt.
Der Wechsel an die Krietschke war für den Mittelfeldspieler ein bewusst gewählter Schritt. Hadaschik betonte, dass er die positive Entwicklung der SG Taucha 99 schon seit längerer Zeit mit großem Interesse verfolgt habe. Umso größer ist nun die Vorfreude, ab Sommer selbst das blau-gelbe Trikot überzustreifen und gemeinsam mit der Mannschaft in der Sachsenliga voll anzugreifen.