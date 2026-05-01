Erfahrung für Grün-Weiß: Larrelt macht Artmann-Transfer publik Bereits im Winter an die Wolfsburger Straße gewechselt von p.s. · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

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Die SF Larrelt haben einen bereits im Winter vollzogenen Wechsel nun auch offiziell kommuniziert: Timo Artmann trägt seit der Winterpause das grün-weiße Trikot an der Wolfsburger Straße – und ist längst fester Bestandteil des Bezirksliga-Kaders.

Der Neuzugang bringt Erfahrung aus der Bezirksliga mit. Nach Stationen beim TuS Pewsum und dem FC Loquard war für Artmann klar, dass er in die Spielklasse zurückkehren möchte. Seine Entscheidung fiel auf Larrelt – nicht zuletzt nach Gesprächen mit dem Trainerteam und dem Eindruck vom Innenleben der Mannschaft. „Nach Gesprächen mit unserem Trainer und dem Erleben der familiären Atmosphäre im Team hat er sich bereits kurzfristig in der Winterpause entschieden zu wechseln“, heißt es aus dem Verein. Eine Entscheidung, die sich aus Sicht der Sportfreunde bereits ausgezahlt hat.

Nach überstandener Verletzung arbeitete sich Artmann in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt heran, kam auf den Außenbahnen zum Einsatz, erzielte ein Tor und gehört inzwischen fest zum Aufgebot. „Nach seiner Verletzung hat er sich im letzten halben Jahr bereits auf unseren Außenbahnen eingespielt, ein Tor erzielt und gehört fest zum Kader!“ Bei Larrelt zeigt man sich entsprechend zufrieden mit der Entwicklung des Offensivspielers. „Wir freuen uns sehr darüber, dass er sich so gut eingefunden hat und seine Leistung bringt! Genauso sehr freuen wir uns natürlich darüber, ihn endlich offiziell vorstellen zu dürfen.“