– Foto: André Nückel
Erfahrung für die Mitte: Thordarson verstärkt Hannover 96
Isländischer Nationalspieler wechselt von Preston North End an den Maschsee und unterschreibt bis 2029
Hannover 96 hat kurz vor Beginn der Rückrunde seinen Kader im Mittelfeld gezielt verstärkt. Stefan Teitur Thordarson kommt vom englischen Zweitligisten Preston North End an die Leine und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Der 27-jährige Isländer soll die Stabilität im Zentrum erhöhen und das Spiel der Niedersachsen variabler gestalten.
Erfahrung aus England und Dänemark
Thordarson bringt reichlich Erfahrung aus der Championship mit: In der laufenden Saison bestritt er 15 Ligaspiele für Preston und bereitete einen Treffer vor, in der Vorsaison kam er in 39 Pflichtspielen auf fünf Torbeteiligungen. Zuvor spielte der Mittelfeldspieler in Dänemark bei Silkeborg IF, mit dem er 2023/24 den dänischen Pokal gewann.
Jörg Schmadtke, Geschäftsführer von Hannover 96, betont die Bedeutung des Neuzugangs: „Mit Stefan bekommen wir einen erfahrenen Spieler für das Mittelfeldzentrum dazu, den wir mit diesem Profil so noch nicht im Kader haben und der sicherlich zu noch mehr Stabilität in unserem Spiel beitragen kann. Er ist ein durchsetzungsstarker Box-to-Box-Spieler mit hoher Zweikampfpräsenz sowohl in der Luft als auch am Boden und bringt in jedem Spiel ein großes Laufvolumen auf den Platz.“
Internationale Erfahrung für die 2. Liga
Auch auf internationaler Ebene ist Thordarson gut aufgestellt: Seit Januar 2020 hat er 34 Länderspiele für die isländische A-Nationalmannschaft absolviert und dabei ein Tor erzielt. Zuvor war er 17-mal für die U21-Auswahl Islands aktiv und nahm 2021 an der U21-Europameisterschaft teil.
Vorfreude auf den Neustart
„Ich habe mich im Vorfeld intensiv über Hannover 96 und die 2. Liga informiert. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen regelmäßig ins Stadion kommen“, sagt Thordarson. „Ich bin ein Spieler, der gerne Bälle erobert und seinen Körper einsetzt. Gleichzeitig mag ich es, wenn der Ball gepflegt durch die eigenen Reihen läuft. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieses Klubs und dieser Mannschaft zu sein und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Rückrunde zu leisten.“
Der Isländer befindet sich seit Sonntagabend in Hannover und wird am Dienstag erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz der Heinz von Heiden Arena stehen.