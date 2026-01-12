Erfahrung für die Mitte: Thordarson verstärkt Hannover 96

Erfahrung aus England und Dänemark

Thordarson bringt reichlich Erfahrung aus der Championship mit: In der laufenden Saison bestritt er 15 Ligaspiele für Preston und bereitete einen Treffer vor, in der Vorsaison kam er in 39 Pflichtspielen auf fünf Torbeteiligungen. Zuvor spielte der Mittelfeldspieler in Dänemark bei Silkeborg IF, mit dem er 2023/24 den dänischen Pokal gewann.

Jörg Schmadtke, Geschäftsführer von Hannover 96, betont die Bedeutung des Neuzugangs: „Mit Stefan bekommen wir einen erfahrenen Spieler für das Mittelfeldzentrum dazu, den wir mit diesem Profil so noch nicht im Kader haben und der sicherlich zu noch mehr Stabilität in unserem Spiel beitragen kann. Er ist ein durchsetzungsstarker Box-to-Box-Spieler mit hoher Zweikampfpräsenz sowohl in der Luft als auch am Boden und bringt in jedem Spiel ein großes Laufvolumen auf den Platz.“