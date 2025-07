Erfahrung für die Flügel: SV Wilhelmshaven holt Conor Gnerlic

Gnerlich bringt reichlich Erfahrung mit: In seiner Laufbahn absolvierte er unter anderem 103 Spiele in der Regionalliga Nord sowie weitere Einsätze in der Oberliga Schleswig-Holstein und in verschiedenen Landespokalwettbewerben. In der Jugend war er unter anderem für den FC St. Pauli und den JFV Nordwest aktiv und kam dort insgesamt auf 38 Partien in der U17- und U19-Bundesliga.

„Conor kann auf allen Flügelpositionen spielen, ist aber auch im defensiven Zentrum einsetzbar. Er ist ein unheimlich kommunikativer Spieler auf dem Feld, er kann die Mannschaft führen und pushen. Wir erwarten viel von ihm und sind einfach froh, dass er sich für uns entschieden hat“, erklärt SVW-Sportchef Florian Schmidt.