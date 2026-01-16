Erfahrung für die Defensive: Meier wechselt nach Bockholte

Der FC Bockholte verstärkt sich zur laufenden Saison mit Jan-Christian Meier. Der erfahrene Innenverteidiger kommt vom SV Sparta Werlte und soll der Defensive Stabilität verleihen.

Zur Winterpause gibt es Bewegung beim FC Bockholte: Jan-Christian Meier schließt sich dem Verein während der laufenden Spielzeit an. Der Defensivspieler wechselt vom SV Sparta Werlte nach Bockholte, nachdem Verein und Spieler in gemeinsamen Gesprächen eine Trennung mitten in der Saison beschlossen hatten.

Meier bringt wertvolle Erfahrung aus höheren Spielklassen mit, unter anderem aus der Regionalliga. Mit seiner Routine, seinem Spielverständnis und seiner Präsenz soll er die Defensive des FC Bockholte langfristig stabilisieren und weiterentwickeln. Der Verein heißt seinen Neuzugang willkommen und setzt auf dessen Qualitäten in der Abwehr.

