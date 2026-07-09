Erfahrung für den OFC: Maximilian Wolfram kommt an den Bieberer Berg

In der Vorbereitungsphase auf die kommende Spielzeit vermeldet Kickers Offenbach einen prominenten Neuzugang für die Mittelfeldzentrale. Mit Maximilian Wolfram wechselt die Erfahrung aus über 230 Drittliga-Partien nach Hessen. Abseits des Transfermarktes zeigt der Verein gesellschaftliches Engagement: In Seligenstadt schnüren die Profis die Fußballschuhe für den guten Zweck, um die wichtige Arbeit eines regionalen Kinder- und Jugendhospizdienstes solidarisch zu unterstützen.
Neuer Schwung für die Offensive
Der Kader für die Regionalliga Südwest nimmt weiter Gestalt an. Der 29-jährige Maximilian Wolfram streift sich ab sofort das Trikot von Kickers Offenbach über. Der offensive Mittelfeldspieler gilt als kreativer Kopf, der in den vergangenen Jahren beim SC Verl sowie beim TSV 1860 München in der 3. Liga zu einer festen Größe gereift ist. Seine fußballerische Ausbildung genoss er in den Nachwuchsleistungszentren des FSV Zwickau und des FC Carl Zeiss Jena. In Thüringen gelang ihm schließlich der Sprung in den Profibereich. Die Integration auf dem Bieberer Berg dürfte ihm leicht fallen: Wolfram trifft auf seinen ehemaligen Jenaer Trainer Mark Zimmermann und kennt zudem Johannes Brinkies aus gemeinsamen Tagen in Zwickau sowie Robin Krauße aus der Zeit beim FC Ingolstadt.
Hohe Erwartungen und große Vorfreude
In der Pressemitteilung des Vereins wird deutlich, welche Rolle der Routinier künftig einnehmen soll und mit welcher Leidenschaft der Neuzugang an die Aufgabe herantritt. So sagt Martin Pieckenhagen: „Wir freuen uns, dass wir mit Maximilian Wolfram einen Spieler gefunden haben, der vielseitig im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist, der torgefährlich ist, laufstark ist, sehr präsent auf dem Platz und technisch stark ist und eine Führungsrolle in unserer Mannschaft einnehmen soll. Er bringt zudem viel Erfahrung mit und wir sind überzeugt davon, dass er uns in der kommenden Saison sehr helfen wird.“
Identifikation mit dem Traditionsverein
Auch der Spieler selbst kommt in der Pressemitteilung des Vereins zu Wort und drückt seine Motivation komplett so aus: „Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe, auf das neue Umfeld in einem emotionalen und leidenschaftlichen Verein wie Kickers Offenbach. Ich kenne schon einige meiner neuen Mitspieler beim OFC aus früheren Stationen, habe zudem mit Mark Zimmermann schon zusammengearbeitet, die Gespräche vorab waren super. Das passt einfach alles sehr gut und jetzt habe ich mega Bock anzugreifen und alles zu geben!“
Aufgalopp und Einsatz für den guten Zweck
Bevor der Liga-Alltag ruft, stehen wichtige Härtetests auf dem Programm. Bereits am Samstag, den 11. Juli 2026, empfängt der OFC um 14 Uhr die zweite Mannschaft des Karlsruher SC zu einem Testspiel. Genau eine Woche später, am 18. Juli 2026 um 13:30 Uhr, folgt eine Begegnung, die für alle Beteiligten eine echte Herzensangelegenheit ist. Auf dem Sportgelände der Sportfreunde Seligenstadt treffen die Kickers auf Viktoria Aschaffenburg. Sämtliche Erlöse dieses Benefizspieltages fließen direkt in die Arbeit des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Aschaffenburg. Die Einrichtung begleitet Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern ab der Diagnose und leistet wertvolle, für die Familien kostenfreie Hilfe zur Selbsthilfe im Alltag und in Krisenzeiten.
Ein Zeichen der Solidarität
Rund um das Kräftemessen der beiden Traditionsvereine wird den Zuschauern ein vielfältiges und emotionales Programm geboten. Bereits um 11:30 Uhr leiten ehemalige Profis den Tag mit einem Legendenspiel ein. Neben dem Geschehen auf dem Rasen sorgen eine Tombola, eine Hüpfburg sowie Wasserspiele für Abwechslung. Der reguläre Eintrittspreis liegt bei acht Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten freien Zugang. Für Unterstützer werden zudem VIP-Tickets für 100 Euro angeboten. Der OFC hofft auf zahlreiche Zuschauer, um gemeinsam mit Viktoria Aschaffenburg und den Sportfreunden Seligenstadt ein starkes Zeichen der Solidarität zu setzen und die Lebensqualität der betroffenen Familien spürbar zu fördern.