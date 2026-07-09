Erfahrung für den OFC: Maximilian Wolfram kommt an den Bieberer Berg

Der Kader für die Regionalliga Südwest nimmt weiter Gestalt an. Der 29-jährige Maximilian Wolfram streift sich ab sofort das Trikot von Kickers Offenbach über. Der offensive Mittelfeldspieler gilt als kreativer Kopf, der in den vergangenen Jahren beim SC Verl sowie beim TSV 1860 München in der 3. Liga zu einer festen Größe gereift ist. Seine fußballerische Ausbildung genoss er in den Nachwuchsleistungszentren des FSV Zwickau und des FC Carl Zeiss Jena. In Thüringen gelang ihm schließlich der Sprung in den Profibereich. Die Integration auf dem Bieberer Berg dürfte ihm leicht fallen: Wolfram trifft auf seinen ehemaligen Jenaer Trainer Mark Zimmermann und kennt zudem Johannes Brinkies aus gemeinsamen Tagen in Zwickau sowie Robin Krauße aus der Zeit beim FC Ingolstadt.

Hohe Erwartungen und große Vorfreude

In der Pressemitteilung des Vereins wird deutlich, welche Rolle der Routinier künftig einnehmen soll und mit welcher Leidenschaft der Neuzugang an die Aufgabe herantritt. So sagt Martin Pieckenhagen: „Wir freuen uns, dass wir mit Maximilian Wolfram einen Spieler gefunden haben, der vielseitig im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist, der torgefährlich ist, laufstark ist, sehr präsent auf dem Platz und technisch stark ist und eine Führungsrolle in unserer Mannschaft einnehmen soll. Er bringt zudem viel Erfahrung mit und wir sind überzeugt davon, dass er uns in der kommenden Saison sehr helfen wird.“

Identifikation mit dem Traditionsverein

Auch der Spieler selbst kommt in der Pressemitteilung des Vereins zu Wort und drückt seine Motivation komplett so aus: „Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe, auf das neue Umfeld in einem emotionalen und leidenschaftlichen Verein wie Kickers Offenbach. Ich kenne schon einige meiner neuen Mitspieler beim OFC aus früheren Stationen, habe zudem mit Mark Zimmermann schon zusammengearbeitet, die Gespräche vorab waren super. Das passt einfach alles sehr gut und jetzt habe ich mega Bock anzugreifen und alles zu geben!“