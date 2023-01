Erfahrung für den Klassenerhalt Zur Winterpause sind die tabellarischen Fakten für den SV Blau-Weiß Niederpöllnitz in der Landesklasse 1 nicht rosig. Mit lediglich neun Zählern befindet sich das Team mitten im Abstiegskampf.

Sicher auch ein Grund für die bisher mäßige Punkteausbeute: Der kleine Kader. So kam es nicht selten vor, dass das Team mit sehr begrenzten Wechseloptionen und Mini-Kader bei den Spielen antrat. Ein guter alter Bekannter und erfahrener Spieler will nun helfen.

Sven Otto (37) will den SV Blau-Weiß Niederpöllnitz in der Rückrunde als Spieler dabei unterstützen, den Klassenerhalt zu schaffen. Für den 37-Jährigen eine Herzensangelegenheit, schließlich ist er dem Verein durch viele Jahre als Spieler und Trainer verbunden. Von 2010 bis 2022 spielte Otto für die Blau-Weißen, übernahm 2018 zudem noch das Traineramt.

„Ich habe ja in der Hinrunde schon gesehen, dass der Kader sehr dünn besetzt ist und die Mannschaft oftmals mit elf oder mit zwölf Spielern zum Spiel gereist ist. Deshalb bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, die Mannschaft nochmal zur Rückrunde zu unterstützen. Außerdem ist es für mich eine gute Vorbereitung für die Deutschen Meisterschaft der Ü32 mit dem FC Thüringen Weida im Sommer“, sagt Sven Otto und erklärt weiter: „Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann, um das Ziel - den Klassenerhalt - zu schaffen. Meine Rolle sehe ich eher bescheiden. Mein Ziel ist es mindestens einmal in der Woche mit der Mannschaft zu trainieren - montags ist noch Training in Weida mit den Alten Herren - und dann, wenn ich zum Spieltag am Wochenende gebraucht werde, natürlich alles für die Mannschaft und den Verein geben, damit wir noch genügend Punkte zum Klassenerhalt holen. Ich freue mich natürlich auch auf die Spieler, um nach dem Training oder Spiel eine Flasche Bier zu trinken und blöde zu quatschen.“