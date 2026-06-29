Erfahrung für Bonn: BSC holt Baum zurück an den Mittelrhein

Der Bonner SC hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Verein bekannt gab, wechselt Frederic „Freddy“ Baum mit sofortiger Wirkung an den Rhein. Der 25-jährige gebürtige Kölner kommt vom FC Homburg aus der Regionalliga Südwest und bringt reichlich Erfahrung sowie ausgeprägte Führungsqualitäten mit.
In der vergangenen Spielzeit stand Baum noch in 29 Pflichtspielen für den FC Homburg auf dem Platz und trug dazu bei, dass die Saarländer die Saison auf dem vierten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest abschlossen. Die größte Zeit seiner bisherigen Laufbahn verbrachte der Rechtsfuß jedoch im Westen. Insgesamt absolvierte er bereits 111 Partien in der Regionalliga West.
Besonders seine Zeit am Tivoli hat ihn geprägt: Rund 80-mal stand er in Pflichtspielen für Alemannia Aachen auf dem Rasen – von der Jugend über die Regionalliga bis hin zu einem Kurzeinsatz in der 3. Liga. Dort entwickelte er sich mit seiner kompromisslosen Spielweise und seiner Mentalität zu einer festen Größe. Nach einem zwischenzeitlichen Intermezzo bei Eintracht Hohkeppel in der Saison 24/25 folgte der Schritt nach Homburg, ehe es ihn nun zurück in die Heimat zieht.
Sportdirektor Daniel Zillken betont in der Vereinsmitteilung vor allem die strategische Bedeutung des Neuzugangs für das Gefüge der Mannschaft: „Mit Freddy gewinnen wir einen sehr erfahrenen Mittelfeldspieler, der unserem Spiel Stabilität verleiht und Führungsaufgaben übernehmen wird. Spieler mit diesem Profil werden im heutigen Fußball leider immer seltener. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn für den Bonner SC gewinnen konnten. Unser ausdrücklicher Dank gilt dem FC Homburg für den reibungslosen, vertrauensvollen und jederzeit angenehmen Austausch während der Gespräche.“
Auch der Neuzugang selbst, der beim BSC künftig mit der Rückennummer 8 auflaufen wird, brennt auf das neue Kapitel im vertrauten Umfeld. Die Gespräche mit den Verantwortlichen ließen ihn nicht lange zögern: „Die persönlichen Gespräche mit Daniel Zillken und Cheftrainer Björn Mehnert haben mich sofort überzeugt. Da ich selbst in Köln lebe, fiel mir die Entscheidung sehr leicht. Der Bonner SC ist eine starke Adresse in der Region mit großartigen Fans. Die Entwicklung des Vereins ist sehr positiv und ich freue mich riesig darauf, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“