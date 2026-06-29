Erfahrung für Bonn: BSC holt Baum zurück an den Mittelrhein Nächster Neuzugang für den Regionalligisten von Benedikt Hitze · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

Wechselt von Homburg nach Bonn: Frederic Baum – Foto: IMAGO IMAGES

Der Bonner SC hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Verein bekannt gab, wechselt Frederic „Freddy“ Baum mit sofortiger Wirkung an den Rhein. Der 25-jährige gebürtige Kölner kommt vom FC Homburg aus der Regionalliga Südwest und bringt reichlich Erfahrung sowie ausgeprägte Führungsqualitäten mit.

Reichlich Regionalliga-Erfahrung für die "Zentrale" In der vergangenen Spielzeit stand Baum noch in 29 Pflichtspielen für den FC Homburg auf dem Platz und trug dazu bei, dass die Saarländer die Saison auf dem vierten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest abschlossen. Die größte Zeit seiner bisherigen Laufbahn verbrachte der Rechtsfuß jedoch im Westen. Insgesamt absolvierte er bereits 111 Partien in der Regionalliga West. Besonders seine Zeit am Tivoli hat ihn geprägt: Rund 80-mal stand er in Pflichtspielen für Alemannia Aachen auf dem Rasen – von der Jugend über die Regionalliga bis hin zu einem Kurzeinsatz in der 3. Liga. Dort entwickelte er sich mit seiner kompromisslosen Spielweise und seiner Mentalität zu einer festen Größe. Nach einem zwischenzeitlichen Intermezzo bei Eintracht Hohkeppel in der Saison 24/25 folgte der Schritt nach Homburg, ehe es ihn nun zurück in die Heimat zieht.