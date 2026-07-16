Erfahrung. Führung. Torgefahr.

SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Der 33-jährige Hedon Selishta kehrt zur neuen Saison zum SV Holthausen Biene zurück und wird die Aufgabe des spielenden Co-Trainers übernehmen. Gemeinsam mit Jakob Klaus wird er als zusätzlicher Co-Trainer unserem Cheftrainer Emiel ten Donkelaar zur Seite stehen und das Trainerteam bilden, um die sportlichen Ziele der Mannschaft und des Vereins in der kommenden Saison voranzutreiben. Diese Rolle hatte Selishta bereits in den vergangenen beiden Jahren beim SV Eintracht Nordhorn inne.

Doch nicht nur außerhalb des Spielfelds wird Hedon eine wichtige Rolle einnehmen. Auch als Spieler ist er eine echte Verstärkung für den SV Holthausen Biene. Der erfahrene Stürmer ist seit Jahren für seine Torgefahr, seine Cleverness vor dem Tor und seinen unermüdlichen Einsatz bekannt. Mit seinen Qualitäten wird er der Mannschaft auch auf dem Platz wichtige Impulse geben.

Zuletzt in der Landesliga Saison 23/24 trug Hedon das Trikot des SV Holthausen Biene und hinterließ sowohl sportlich als auch menschlich einen sehr positiven Eindruck. Nun führt ihn sein Weg zurück an die Seitenlinie und auf den Platz am Biener Busch – mit einer wichtigen Aufgabe für die Zukunft des Vereins.

„Der Kontakt zu Hedon ist nach seinem Abgang vor zwei Jahren nie abgebrochen und hat sich in den vergangenen Wochen immer weiter intensiviert. Auch zu vielen Spielern unserer Mannschaft besteht weiterhin ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis. Zudem bringt er viel Erfahrung und zusätzliche fußballerische Qualität auf den Platz mit, von denen wir in der kommenden Saison profitieren werden. Durch die weitere Verstärkung unseres Trainerteams stellen wir uns breiter auf und können unsere Abläufe weiter optimieren“, so Teammanager Jannis Bolk.

Hedon blickt in seiner Karriere auf zahlreiche Stationen und Einsätze im höherklassigen Fußball bis hin zur Regionalliga zurück. Seine Laufbahn begann beim SV Meppen und führte ihn über den Lüneburger SK, den SV Rödinghausen, den TuS Erndtebrück und den FC Bayern Alzenau bis zu Rot-Weiss Essen. Nun sollen insbesondere unsere jüngeren Spieler von seiner Erfahrung profitieren und sich unter seiner Anleitung weiterentwickeln.

Mittlerweile lebt der Inhaber der B-Lizenz gemeinsam mit seiner Familie in Lingen, sodass optimale Voraussetzungen für ein langfristiges Engagement bei unserem Verein bestehen.

Unvergessen bleibt zudem der Bezirkspokalsieg in der Saison 2023/2024. Damals setzte sich der SV Holthausen Biene mit 3:1 gegen GW Firrel durch, wobei Hedon mit zwei Treffern maßgeblich zu diesem Triumph beitrug.

Der SV Holthausen Biene freut sich sehr, Hedon wieder in seinen Reihen begrüßen zu dürfen, und ist überzeugt, dass er mit seiner Persönlichkeit, seiner Erfahrung und seiner Qualität einen wertvollen Beitrag zur positiven Entwicklung der Mannschaft und des gesamten Vereins leisten wird.