Erfahrung bleibt erhalten: Leiser und Brendel verlängern in Vechelde

Der SV Arminia Vechelde kann zwei weitere Personalentscheidungen für die Saison 2026/27 vermelden. Mit Marvin Leiser und Philipp-Marvin Brendel haben zwei erfahrene Spieler ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und werden auch weiterhin das grün-weiße Trikot tragen.

Für die Arminia sind die beiden Verlängerungen von besonderer Bedeutung. Nach einer kürzeren Pause wollen sowohl Leiser als auch Brendel wieder angreifen und ihre Erfahrung sowie ihre sportlichen Qualitäten in die Mannschaft einbringen.

Wichtige Stützen für den Neuaufbau

Gerade im Hinblick auf die kommende Saison setzt Vechelde auf eine Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Kräften. In diesem Zusammenhang nehmen Leiser und Brendel eine wichtige Rolle ein. Beide verfügen über langjährige Erfahrung im Herrenfußball und sollen dem Team auf und neben dem Platz Stabilität geben.