Erfahrung bleibt erhalten: Leiser und Brendel verlängern in Vechelde

Der SV Arminia Vechelde kann zwei weitere Personalentscheidungen für die Saison 2026/27 vermelden. Mit Marvin Leiser und Philipp-Marvin Brendel haben zwei erfahrene Spieler ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und werden auch weiterhin das grün-weiße Trikot tragen.
Für die Arminia sind die beiden Verlängerungen von besonderer Bedeutung. Nach einer kürzeren Pause wollen sowohl Leiser als auch Brendel wieder angreifen und ihre Erfahrung sowie ihre sportlichen Qualitäten in die Mannschaft einbringen.
Gerade im Hinblick auf die kommende Saison setzt Vechelde auf eine Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Kräften. In diesem Zusammenhang nehmen Leiser und Brendel eine wichtige Rolle ein. Beide verfügen über langjährige Erfahrung im Herrenfußball und sollen dem Team auf und neben dem Platz Stabilität geben.
Mit ihrer Routine können sie insbesondere den zahlreichen jüngeren Spielern Orientierung bieten und als Führungspersönlichkeiten innerhalb der Mannschaft auftreten.
Die Verlängerungen von Leiser und Brendel sind weitere Bausteine in der Kaderplanung des SV Arminia Vechelde. Nachdem bereits mehrere Leistungsträger ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben, wächst der Stamm des neuen Teams kontinuierlich.
Für die Verantwortlichen ist dies ein wichtiges Signal. Mit dem Verbleib der beiden Routiniers bleibt dem Verein zusätzliche Erfahrung erhalten, die beim angestrebten Neuaufbau eine entscheidende Rolle spielen kann.