Erfahrung bis in die 2. Bundesliga

– Foto: SV Türkgücü Kas

Der SV Türkgücü Kassel hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt und setzt nach dem Aufstieg in die Gruppenliga auf Matthias Weise. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, übernimmt der erfahrene Fußballfachmann zur neuen Spielzeit die erste Mannschaft.

Weise ist in Nordhessen kein Unbekannter: Beim FSV Dörnberg stand der 56-Jährige drei Spielzeiten an der Seitenlinie und machte dort mit einem ehrgeizigen Fußballstil auf sich aufmerksam. Aus gemeinsamen Duellen in Verbandsliga-Zeiten kennt Türkgücü seine Arbeitsweise daher bereits aus nächster Nähe.

Auch als Spieler bringt der neue Coach einen klangvollen Werdegang mit. Unter anderem lief Weise in der 2. Bundesliga für Hannover 96 auf, zudem sammelte er Regionalliga-Erfahrung im Trikot des KSV Hessen Kassel.