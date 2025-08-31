Erfahrung besiegt Jugend

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams datierte aus dem Jahr 2017, damals noch in der A-Klasse. Frickenhofen begann diesmal druckvoll und kam bereits in der 5. Minute zur ersten Gelegenheit: Cedric Köger setzte sich durch, doch sein Abschluss wurde knapp am Pfosten vorbeigelenkt.

Frickenhofen antwortete jedoch prompt. Bereits in der 22. Minute bediente Köger seinen Mitspieler Postic auf der linken Seite, der mit einem wuchtigen Schuss aus 15 Metern den Ausgleich erzielte.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften vorsichtig ins Spiel. Die nächste Chance gehörte erneut den Gastgebern: Colin Postic zog aus 16 Metern ab, doch der Gästekeeper faustete den Ball aus der Gefahrenzone. Nur wenig später schlug Pfahlbronn eiskalt zu. Nach einem Angriff landete das Spielgerät bei Leon Spazierer, der freistehend in der Box trocken zum 0:1 einschob.

In der Folge verflachte die Partie. Frickenhofen wirkte im Spielaufbau oft überfordert, während Pfahlbronn vor allem auf Fehler lauerte. Kurz vor der Pause hatten die Gäste noch die große Chance zur erneuten Führung: Simon Klose verwertete eine Flanke direkt, fand jedoch in SVF-Schlussmann Luis Hirth seinen Meister.

Nach dem Seitenwechsel kam Frickenhofen besser aus der Kabine. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Max Merkl nach einer Flanke den vermeintlichen Führungstreffer, doch der Schiedsrichter erkannte zuvor ein Handspiel. Nur vier Minuten später war es Pfahlbronns Luca Zabinski, der nach einer Flanke direkt abschloss – doch erneut rettete Keeper Hirth stark.

Das Spiel plätscherte nun lange dahin, ehe ein Ballverlust im Mittelfeld die Entscheidung brachte: Torben Strobel setzte Simon Klose in Szene, der zum 1:2 vollendete.

Frickenhofen versuchte zwar noch einmal ins Spiel zurückzufinden, blieb aber offensiv zu ideenlos. Pfahlbronn verwaltete die Führung routiniert und brachte den Sieg sicher über die Zeit.

Fazit: Erfahrung schlägt Jugend – während Frickenhofen zu harmlos blieb, zeigte Pfahlbronn Cleverness und Effizienz.

Torfolge: 0:1 Leon Spazierer 18', 1:1 Colin Postic 22', 1:2 Simon Klose 64'.