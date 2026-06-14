Erfahrung aus der 3. Liga für den Regionalligisten SV Babelsberg 03

Ab der kommenden Spielzeit kann der SV Babelsberg 03 auf die Dienste von Lukas Lämmel setzen. Der 28-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Filmstädtern bis 2028 und bindet sich somit langfristig an den Verein. Zu den Qualitäten des Neuzugangs äußert sich Paul Bachmeyer, Vorstandsvorsitzender, zum Transfer. „Lukas kann im zentralen Mittelfeld unterschiedliche Positionen übernehmen. Mit seinem Fleiß und seiner Ballsicherheit gewinnen wir Stabilität im Zentrum“, wie es in der Pressemitteilung des Vereins geschrieben steht. Der Neuzugang wird bereits in Kürze voll in das Mannschaftsgefüge integriert, denn der Spieler stößt pünktlich zum Trainingsstart am 18. Juni zur Mannschaft dazu.

Die jüngste sportliche Vergangenheit im Nordosten

Ein Blick auf die letzten Spielerstationen des Neuzugangs unterstreicht seine Konstanz in den vergangenen Jahren im Nordosten. In der zurückliegenden Saison 2025/26 absolvierte er für den Greifswalder FC 22 Spiele, in denen er 1 Tor erzielte und 1 Assist beisteuerte. In der Spielzeit 2024/25 lief er für Greifswald in 18 Spielen auf, blieb dabei jedoch ohne Torerfolg und Vorlage.

Zuvor war Lukas Lämmel äußerst erfolgreich für den FC Carl Zeiss Jena aktiv. In der Saison 2023/24 bestritt er dort 33 Spiele, erzielte 5 Tore und gab 6 Assists. Noch treffsicherer präsentierte er sich im Jahr zuvor: In der Saison 2022/23 gelangen ihm für Jena in 32 Spielen beachtliche 8 Tore und 3 Assists.

Der weitere Karriereweg über Berlin und den Süden

Vor seinen Stationen in Thüringen und an der Ostsee sammelte der spielstarke Akteur wertvolle Einsatzzeiten beim Berliner AK. In der Saison 2021/22 absolvierte er dort 36 Spiele in der Regionalliga Nordost, wobei er 3 Tore erzielte und 6 Assists verbuchte. In der Saison 2020/21 kam er auf 11 Spiele, 1 Tor und 0 Assists.

Seine Laufbahn führte ihn zudem zeitweise in den süddeutschen Raum. Für den SSV Ulm 1846 verzeichnete er in der Saison 2019/20 in der Regionalliga Südwest. Erfahrungen in der 3. Liga sammelte Lukas Lämmel beim VfR Aalen, für den er in der Saison 2018/19 in 17 Spielen (0 Tore, 0 Assists) und in der Spielzeit 2017/18 in 18 Spielen (0 Tore, 0 Assists) auflief.

Seine fußballerische Entwicklung im Profibereich begann beim 1. FC Union Berlin. Bei den Köpenickern stand er im Kader der 2. Bundesliga in der Saison 2017/18, nachdem er in der Saison 2016/17 bei 1 Spiel erste Erfahrungen sammeln durfte.