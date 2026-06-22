Erfahrung aus der 2. Bundesliga für Regionalligist Kickers Offenbach

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Die Kickers Offenbach verstärken sich für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Südwest mit Robin Krauße. Der 32-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt vom Ligakonkurrenten SV Sandhausen an den Bieberer Berg und soll dem Team mit seiner Profierfahrung und Führungsqualität zu mehr Stabilität verhelfen.

Der Offenbacher Fußball-Club hat die Verpflichtung von Robin Krauße bekannt gegeben. Der Neuzugang ist 32 Jahre alt und agiert im defensiven Mittelfeld. Durch diesen Transfer holt der Verein reichlich Erfahrung sowie ausgeprägte Führungsqualität an den Bieberer Berg. Die Verantwortlichen des OFC zeigen sich erfreut darüber, einen echten Führungsspieler gewonnen zu haben, der fortan Stabilität, fußballerische Qualität und langjährige Profierfahrung in die Mannschaft einbringen soll. Künftig wird sich der Defensivakteur das rot-weiße Trikot überstreifen.

Ausbildung im Osten und über zehn Jahre im Profifußball

Seine fußballerischen Wurzeln liegen im Nordosten Deutschlands. Robin Krauße wurde in den Nachwuchsleistungszentren des FC Carl Zeiss Jena und des FC Hansa Rostock ausgebildet. Bei Hansa Rostock gelang dem Mittelfeldakteur schließlich auch der entscheidende Sprung aus der eigenen Jugend direkt in den Profikader. Im Anschluss an diese Anfangszeit sammelte er über zehn Jahre hinweg durchgehend wertvolle Erfahrung in der 2. Liga und 3. Liga. Während dieser langjährigen Profikarriere lief er für verschiedene namhafte Vereine wie den FC Ingolstadt 04, den SC Paderborn 07 und Eintracht Braunschweig auf.

Wechsel vom direkten Rivalen aus Sandhausen

Der defensive Mittelfeldspieler ist mit den Gegebenheiten der aktuellen Spielklasse bereits bestens vertraut. In der vergangenen Saison stand Robin Krauße noch beim Ligarivalen SV Sandhausen unter Vertrag. Nun zieht es ihn weiter nach Offenbach, wo er eine zentrale Rolle im Gefüge einnehmen soll.

Martin Pieckenhagen lobt die Mentalität des Neuzugangs

In der Pressemitteilung des Vereins betont Martin Pieckenhagen den sportlichen und charakterlichen Wert des Neuzugangs für das defensive, zentrale Mittelfeld. Der Sportdirektor sagt: "Mit Robin Krauße verpflichten wir einen Spieler für das defensive, zentrale Mittelfeld, der aufgrund seiner Art Fußball zu spielen aber auch Fußball zu arbeiten bestens zum OFC passt. Hinzu kommt Erfahrung aus 115 Zweitliga- und 190 Drittligaspielen. Er kennt die Liga aus der letzten Saison und wird uns aufgrund seiner Mentalität und seiner Charakterstärke in der kommenden Saison eine Stütze sein."

Große Motivation und klare Visionen beim Neuzugang

Auch der Spieler selbst blickt mit großer Emotionalität, Entschlossenheit und Vorfreude auf die neuen Aufgaben an seiner neuen Wirkungsstätte am Bieberer Berg. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Robin Krauße: "Als der Anruf von Martin Pieckenhagen kam und die Gespräche, sowohl mit ihm als auch mit dem Trainer, die Visionen und Vorstellungen klar aufgezeigt haben, war ich direkt überzeugt hier mit anpacken und helfen zu wollen, diese umzusetzen. Der OFC ist ein großer Verein, ein schlafender Riese und gehört definitiv auf lange Sicht nicht in die Regionalliga. Ich freue mich auf die Mannschaft, die Aufgabe und die Spiele auf dem Bieberer Berg. Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln und in der Vorbereitung hart zu schuften, um optimal auf die neue Saison vorbereitet zu sein."