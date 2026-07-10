Erfahrung aus dem Schwalm-Eder-Kreis Kasseler SV II setzt künftig auf Dennis Kaufmann von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der Kasseler SV hat die Trainerfrage bei seiner zweiten Herrenmannschaft für die kommende Saison geklärt. Dennis Kaufmann übernimmt ab sofort die Verantwortung für die Reserve und wechselt ablösefrei von der SG Englis nach Wehlheiden.

Der 46-Jährige ist seit rund elf Jahren als Trainer beziehungsweise Spielertrainer tätig und arbeitete zuletzt im Schwalm-Eder-Kreis. Beim Kasseler SV soll Kaufmann nun eine Mannschaft formen, die sich durch leidenschaftlichen und ehrlichen Fußball sowie einen ausgeprägten Zusammenhalt auszeichnet. Erfahrung für die zweite Mannschaft Mit der Verpflichtung beendet der Verein die zuletzt wechselhafte Phase auf der Trainerposition. Nachdem Elias Wirth den Klub vorzeitig verlassen hatte, führten Henning Willms und der sportliche Leiter Jonas Imhoff die Mannschaft interimsweise bis zum Saisonende.

Nun setzt der Kasseler SV auf eine langfristigere Lösung. Kaufmann bringt nach Einschätzung des Vereins die nötige Erfahrung mit, um Teams zu entwickeln und sportlich wie menschlich voranzubringen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit soll dabei auf dem Aufbau eines starken Mannschaftsgefühls liegen. Enge Abstimmung im Herrenbereich Für eine gute Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Mannschaft soll auch Kaufmanns Verbindung zu Sebastian Knoll sorgen. Den Trainer der ersten Mannschaft kennt der neue Coach bereits seit mehreren Jahren aus dem privaten Umfeld.