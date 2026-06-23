Erfahrung aus 3. Liga: Bonner SC verpflichtet Luca de Meester

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Der Bonner SC verstärkt seine Angriffsreihe mit Luca de Meester. Nach der Vertragsauflösung beim SV Sandhausen zieht es den flexiblen Offensivakteur zurück in die Heimat zu den Rheinlöwen. Der Neuzugang soll mit seiner Flexibilität für neue Impulse im Angriffsspiel sorgen.

Der Bonner SC stellt sich in der Offensive breiter auf und verzeichnet einen namhaften Neuzugang. Wie der Verein und der abgebende Südwest-Regionalligist SV Sandhausen vermeldeten, wechselt Luca de Meester mit sofortiger Wirkung zu den Rheinlöwen. Zuvor hatten sich der 22-jährige Offensivakteur und die Verantwortlichen vom Hardtwald auf eine vorzeitige Auflösung des noch laufenden Vertrages verständigt. In der abgeschlossenen Spielzeit absolvierte der gebürtige Hennefer insgesamt 23 Partien für Sandhausen, in denen ihm drei Tore im schwarz-weißen Trikot gelangten. Sandhausens Direktor Sport, Anthony Loviso, erklärte zum Abschied: „Nach der gemeinsamen Analyse sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Lösung, die beiden Seiten neue Möglichkeiten eröffnet, die beste Option ist. Wir bedanken uns bei Luca für seinen Einsatz im schwarz-weißen Trikot und wünschen ihm für seine weitere sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.“

Profierfahrung für die Rheinlöwen

Trotz seines noch jungen Alters bringt der flexible Offensivspieler bereits wertvolle Erfahrung aus dem Profibereich mit in den Sportpark Nord. De Meester durchlief in seiner Jugend unter anderem die Nachwuchsabteilungen des FC Hennef, des 1. FC Köln sowie von Viktoria Köln. Für die Höhenberger stand er in seiner bisherigen Laufbahn bereits in 30 Drittliga-Spielen auf dem Rasen. Beim BSC schätzt man vor allem die Vielseitigkeit des Neuzugangs, der durch seine Dynamik sowie seine Spielintelligenz besticht und auf mehreren Positionen in der Offensive einsetzbar ist.