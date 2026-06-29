Erfahrung aus 2. Bundesliga und 3. Liga für Kickers Offenbach

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Kickers Offenbach stellt die Weichen für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Südwest. Mit Jan-Hendrik Marx kehrt ein bewährter Defensivakteur an seine alte Wirkungsstätte zurück, der viel Erfahrung aus dem Profibereich mitbringt. Zudem sichert sich der Verein auf Leihbasis die Dienste des treffsicheren Mittelstürmers Jan Becker vom SV Wehen Wiesbaden. Beide Personalien sollen die Qualität des Kaders im Hinblick auf die kommenden sportlichen Herausforderungen maßgeblich steigern.

Die Kaderplanungen der Offenbacher nehmen für die anstehende Spielzeit konkrete Formen an. Der OFC vermeldet die feste Verpflichtung von Jan-Hendrik Marx. Für den 31-Jährigen ist der Wechsel eine hochemotionale Rückkehr, denn er spielte bereits in der U19 für die Kickers. Über die zweite Mannschaft schaffte er einst den Sprung zu den Profis, wo er bis 2019 blieb und zu einer festen Größe avancierte.

Zuletzt stand der Defensivspieler bei Dynamo Dresden unter Vertrag und bringt reichlich Erfahrung aus der 2. Bundesliga und 3. Liga mit an den Bieberer Berg. Nach seiner ersten Zeit in Offenbach zog es ihn über Mannheim und Ingolstadt nach Braunschweig, mit denen Jan-Hendrik Marx den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte, ehe er in der Saison 2024/2025 nach Dresden wechselte.

Menschlich und fußballerisch eine enorme Bereicherung

Die sportliche Leitung zeigt sich glücklich über die gelungene Rückholaktion des ehemaligen Offenbachers. In der Pressemitteilung des Vereins wird Martin Pieckenhagen wie folgt zitiert: "Ich freue mich, dass Jan zurück an den Bieberer Berg kommt. Er passt sowohl menschlich als auch fußballerisch sehr gut in unser Team. Er ist ein Spieler, der uns mit seiner fußballerischen Qualität, die er in unterschiedlichsten Ligen mehrfach nachgewiesen hat, aber auch durch seinen Charakter, durch seine Mentalität und seine Einstellung zum Fußball enorm weiterhelfen wird."

Auch der Rückkehrer selbst blickt voller Tatendrang und positiver Erinnerungen auf seine neue alte Heimat. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Jan-Hendrik Marx: "Für mich ist es natürlich etwas ganz Besonderes zurückzukommen zum OFC, ich hatte hier eine lange und wirklich schöne Zeit mit tollen Erinnerungen. Ich freue mich jetzt wieder Vollgas zu geben, anzupacken und mit ganzem Einsatz meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind!"

Ein torgefährliches Sturmtalent auf Leihbasis für den Angriff

Neben der Routine für die Defensive verstärken sich die Kickers im Angriff mit einem hochveranlagten Talent aus der Region. Vom SV Wehen Wiesbaden wechselt Mittelstürmer Jan Becker auf Leihbasis nach Offenbach. Der 19-jährige und 1,91 Meter große Angreifer durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsmannschaften des Nachwuchsleistungszentrums vom 1. FSV Mainz 05, ehe er in die U19 von Wehen Wiesbaden wechselte. In den vergangenen zwei Jahren wusste Jan Becker mit einer beeindruckenden Torquote zu überzeugen: In der DFB-Nachwuchsliga erzielte er in 41 Spielen beachtliche 34 Tore und bereitete 16 weitere Treffer vor. Seit der vergangenen Saison ist er bereits fester Bestandteil des Wiesbadener Profikaders.

Körperliche Präsenz und hoher Entwicklungswille vor dem Tor

Die Verantwortlichen versprechen sich von dem jungen Stürmer eine spürbare Belebung des Offensivspiels. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Martin Pieckenhagen zu dem Leihgeschäft: "Wir freuen uns mit Jan Becker einen weiteren sehr talentierten jungen Spieler aus der Region bei uns begrüßen zu dürfen. Er hat in den letzten zwei Jahren eine beeindruckende Torquote in der DFB-Nachwuchsliga vorzuweisen und war im vergangenen Jahr bereits Teil des Profikaders von Wehen Wiesbaden. Wir glauben, dass uns Jan aufgrund seiner Art und Weise Fußball zu spielen, seiner Körperlichkeit und seiner Präsenz vor dem gegnerischen Tor in dieser Saison sehr weiterhelfen wird."

Der junge Neuzugang brennt darauf, sein Potenzial vor den Fans am Bieberer Berg abzurufen. In der Pressemitteilung des Vereins wird Jan Becker mit folgenden Worten zitiert: "Ich habe extrem Lust auf diese Aufgabe bei Kickers Offenbach. Ich will jede Minute nutzen, um mich weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen. Jetzt heißt es in jedem Training und in jedem Spiel alles zu investieren und alles dafür zu tun, dass wir erfolgreich sind."