Erfahrenes Duo zur neuen Saison in Siegburg !!

Der Siegburger SV 04 II vermeldet einen doppelten Transfererfolg für die kommende Spielzeit: Mit Tarik Kalkan und Ömer Alagöz schließen sich zwei hochkarätige Neuzugänge der Mannschaft an. Der Trainerstab setzt damit ein klares Zeichen für die ambitionierte Ausrichtung in der neuen Saison und verstärkt den Kader gezielt.

Qualität und Kaltschnäuzigkeit für das Spielsystem