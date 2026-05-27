Erfahrenes Duo zur neuen Saison in Siegburg !!

Der Siegburger SV 04 II vermeldet einen doppelten Transfererfolg für die kommende Spielzeit: Mit Tarik Kalkan und Ömer Alagöz schließen sich zwei hochkarätige Neuzugänge der Mannschaft an. Der Trainerstab setzt damit ein klares Zeichen für die ambitionierte Ausrichtung in der neuen Saison und verstärkt den Kader gezielt.
Qualität und Kaltschnäuzigkeit für das Spielsystem
Beide Akteure bringen wertvolle Attribute mit, die das Niveau der Mannschaft nachhaltig anheben werden:
Ein Gewinn für das Teamgefüge
Die Verantwortlichen zeigen sich hochzufrieden mit der Doppelverpflichtung und blicken optimistisch auf die anstehenden Aufgaben: „Tarik und Ömer waren absolute Wunschkandidaten für uns. Sie bringen nicht nur die sportliche Qualität mit, um uns direkt weiterzuhelfen, sondern passen auch charakterlich hervorragend in die bestehende Mannschaftsstruktur. Wir sind fest davon überzeugt, dass beide eine tragende Rolle übernehmen werden.“