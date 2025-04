Erfahrenes Duo verstärkt SC Lüstringen: Behrendt und Saglam kommen

Der SC Lüstringen steht schon seit Wochen als Absteiger fest. Mit lediglich einem einzigen Punkt ist der Abstieg in die Kreisliga besiegelt. Der Verein bereitet sich bereits intensiv auf den Neubeginn in der nächsten Saison vor, vor allem in Sachen Kaderplanung. Wie der Bezirkslist nun bekannt gibt, stehen mit Lüder Behrendt und Süleyman Saglam nun zwei weitere Neuzugänge fest.