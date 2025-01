Erfahrener Sandro Soraru verstärkt Blau-Weiß Petershagen/Egggersdorf

Stationen und Erfahrung

Sandro Soraru blickt auf eine abwechslungsreiche Karriere zurück. In der Saison 2023/24 stand er in 25 Spielen für den FSV Union Fürstenwalde in der NOFV-Oberliga Nord zwischen den Pfosten. Zuvor sammelte er Einsätze in der Brandenburgliga bei der SG Union 1919 Klosterfelde und spielte für Vereine wie den BFC Preussen sowie den SV Arminia Hannover.