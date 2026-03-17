Erfahrener Rückkehrer verlängert

Besondere Bedeutung erhält die Personalie auch vor dem Hintergrund seiner Vereinsvergangenheit: Bereits 2015 lief Iksal für den CSC 03 auf, nun setzt sich der gemeinsame Weg fort. Der Verein hebt bei ihm vor allem Erfahrung, Einsatz und Leidenschaft hervor – Eigenschaften, die in einer Mannschaft im Umbruch und mit sportlich anspruchsvoller Ausgangslage besonders gefragt sind.

Die Verlängerung fügt sich in eine Reihe weiterer Zusagen ein, mit denen der CSC seinen Kern zusammenhalten will. So hatten zuletzt bereits David Simoneit, Leon Koch und Marvin Urban ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Der Fokus liegt nun jedoch auf Iksal, der als routinierter Rückkehrer ein weiteres Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit bei den Kasselern setzt.