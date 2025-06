Erfahrener Rückkehrer für den SV 09 Staßfurt: "Ein absoluter Zugewinn"

Der Name Victor-Ramon Roldán-Arias ist in Staßfurt bereits sehr geläufig. Bis 2012 lief der Offensivspieler für den SV 09 in der Verbands- und Landesliga auf. 13 Jahre später kommt es nun im Sommer zur Rückkehr in den Salzlandkreis.

Bei den Staßfurtern wurde Roldán-Arias am Montag als fünfter Neuzugang des Sommers präsentiert. Für den MSC Preussen verbuchte der Routinier in der abgelaufenen Saison stolze 22 Scorerpunkte in 28 Partien. Den Abstieg konnte er damit zwar nicht abwenden, doch der Angreifer selbst bleibt in der Landesliga. Nach mehreren Stationen beim SV Edelweiß Arnstedt, beim 1. FC Romonta Amsdorf, beim SV Westerhausen und zuletzt in der Landeshauptstadt führt der Weg wieder nach Staßfurt. Zum Spielerprofil:

>> Victor-Ramon Roldán-Arias