Erfahrener Offensivspieler verstärkt Verlautenheide

Mit Dominik Rodenbusch sichert sich Eintracht Verlautenheide II zur kommenden Saison einen erfahrenen und offensivstarken Spieler aus der Kreisliga A Aachen.

Eintracht Verlautenheide II treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran und hat mit Dominik Rodenbusch einen Neuzugang aus der Liga verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt vom abstiegsbedrohten FC Germania Freund an den Heider-Hof-Weg und bringt umfangreiche Erfahrung aus den Aachener Kreisligen mit.

Rodenbusch kann auf eine beachtliche Laufbahn mit insgesamt 248 Spielen, 59 Toren und 65 Assists zurückblicken und überzeugt regelmäßig durch seine offensive Durchschlagskraft. In der laufenden Saison kommt er trotz der schwierigen Lage seines Teams auf vier Treffer in zehn Einsätzen.