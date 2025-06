Erfahrener Offensivspieler kehrt zu TuS Ennepetal zurück

Der Wechsel zu TuS Ennepetal ist für Hagemann vor allem durch das nicht verlängerte Vertrag beim Wuppertaler SV möglich geworden. „Leon und ich haben dann einmal miteinander telefoniert und uns dann einmal getroffen. Damit war die Sache für mich klar“, erklärt er die Entscheidung. Der sportliche Leiter von TuS Ennepetal, Leon Enzmann, zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Wir haben jetzt mit Kevin und den anderen Jungs vorne wirklich brutal viel Qualität.“

Hagemann, der in der letzten Saison häufig defensiver als gewohnt eingesetzt wurde, möchte sich in der kommenden Saison wieder auf seine Stärken im Offensivbereich konzentrieren. „Das war vergangene Saison zu wenig“, so Hagemann, der in den beiden letzten Jahren bei Wuppertal insgesamt nur auf drei Tore und drei Vorlagen kam. In der neuen Saison strebt er deutlich höhere Scorerwerte an, wie in den Jahren zuvor, als er mit 13 bzw. 21 Punkten überzeugte.