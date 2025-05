Erfahrener Offensivmann zieht von Paderborn nach Gütersloh weiter

25 Spiele in der 3. Liga und 156 in der Regionalliga stehen auf der Visitenkarte von Julius Langfeld. Der 30-jährige Stürmer bringt also reichlich Erfahrung mit.

„Julius ist ein Regionalliga-Topspieler. In Paderborn und in Havelse hat er schon nachgewiesen, dass er in der Regionalliga auf zweistellige Scorerzahlen kommen kann. Er ist ein Spieler, der sehr viel Power und Intensität mitbringt und ein super Tempo hat. Er kann die Intensität zur 90. Minute hochhalten. Im Rückspiel gegen Paderborn haben wir gemerkt, was für eine Qualität er hat. Von daher sind wir sehr froh, dass wir den Transfer tätigen konnten“, so FCG-Trainer Julian Hesse.