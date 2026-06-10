Erfahrener Offensivmann bleibt an Bord

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Der OSC Vellmar treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann nach der Verlängerung von Pooyan Ensafi die nächste Zusage vermelden: Auch Rolf Sattorov bleibt dem Verbandsligisten erhalten. Das gab der Verein in den sozialen Medien bekannt.

Der Fokus liegt dabei auf einem Spieler, dessen Verbleib für den OSC besonderes Gewicht haben dürfte. Sattorov soll den Blau-Weißen auch in der kommenden Spielzeit mit seiner Erfahrung, seinem Einsatzwillen und seiner Qualität zur Verfügung stehen. Gerade in einer Mannschaft, die auf Kontinuität setzt, ist das ein wichtiges Signal.

Während mit Ensafi zuletzt ein weiterer Baustein für die neue Runde gehalten werden konnte, steht Sattorov noch einmal in besonderer Weise für Verlässlichkeit und Routine. Mit seiner Zusage sichert sich der OSC nicht nur sportliche Qualität, sondern auch ein Stück Führung innerhalb des Kaders. Für die Verantwortlichen ist das der nächste Schritt, um dem Team für die kommende Saison ein stabiles Gerüst zu geben.