Erfahrener Oberliga-Spieler schließt sich Verbandsligisten an

Spvgg Neckarelz (2017-2020 / 79 Spiele, 30 Tore)

1. CfR Pforzheim (2020-2022) / 30 Spiele, 2 Tore)

FSV 08 Bietigheim-Bissingen (2022-2025 / 73 Spiele, 19 Tore)

Der erfahrene Lukas Böhm (30) wechselt vom Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen an die Badstraße. Der offensive Mittelfeldspieler ist der nächste Spieler nach Hakan Kutlu, der nachdem er die Jugend in Heilbronn (12 Jahren) verlassen hatte, nun nach etlichen Jahren wieder zurückkommt.

In konstruktiven sowie intensiven Gesprächen konnten beide Seiten mit ihren Vorstellungen überzeugen und Cheftrainer Markus Lang bekam eine seiner Wunschspieler vom Verein zugesagt.

Lukas möchte als Heilbronner, seinen Teil dazu beitragen um in den nächsten Jahren in der nächsten Stufe mit dem VfR spielen zu können. Dieses verlautet er eindeutig, dass das mit einem Heilbronner Verein wie der VfR ein Traum für ihn darstellt. Die Entwicklung sowie Ambition ist ihm sehr wichtig gewesen und er ist glücklich darüber, diesen Schritt endlich machen zu können. Die letzten Jahre spielte er vorrangig in der Verbands- und dann in der Oberliga. Seine Fähigkeiten sind unbestritten und er war einer der Schlüsselspieler bei den bisherigen Vereinen (Neckarelz, Pforzheim & 08 Bissingen).

Lukas der im Hauptberuf Lehrer ist, stellte sich für einige Fragen zur Verfügung und wird die Rückennummer 30 tragen.

Warum hast Du Dich für den VfR entschieden?

Da viele viele Jahre kein Heilbronner Fußballverein auf Verbandsebene spielte und Heilbronn meine Heimatstadt ist, passte es und es freut mich sehr, dass ich mich für das interessante Projekt angeschlossen habe, um gemeinsam was zu bewegen.

Welche Ziele verfolgst Du für die nächsten Jahre im Fußball?

Es wäre für mich ein grosser Traum mit dem VfR vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren noch eine Liga gehen zu können, mitgestalten und etwas besonderes noch weiter in Bewegung setzen zu können. Der Verein ist sehr ambitioniert und das freut mich, nach vielen Oberligajahren in Heilbronn dabei sein zu können.

Welches prägende Ereignis haben Dich im Fussball die letzten Jahre gezeichnet?

Insbesondere die Highlightspiele bei den Stuttgarter Kickers, SSV Reutlingen oder auch zuletzt beim VfR Aalen vor 3000 Zuschauern bleiben in Erinnerung und es kommt mit den Zuschauern ein ganz besonderes Stadiongefühl auf. Für den Spieler ist es in so einem Fall was besonderes. Ich glaube sehr daran, wenn der VfR den nächsten Schritt in naher Zukunft geht, dass man das auch im Frankenstadion erleben kann und man sieht an den aktuellen Zuschauerzahlen welches Potential der VfR in sich hat.

Welchen Charakter hast Du auf dem Platz?

Ich würde mich als sehr ehrgeizigen Spieler beschreiben, auch hitzig und emotional und tu alles dafür damit das Spiel zu unseren Gunsten gelenkt wird. Ich versuche alles auf dem Platz zu lassen um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Es bedarf aber auch an Harmonie und Teamgeist. Das Miteinander sehe ich als wichtig an und bin überzeugt wenn das passt, dass man viel bewegen kann. Ein gesunder Charakter und ein starker Zusammenhalt fördert all das zum Erfolg. Es sind sicherlich coole Jungs in der Mannschaft und einige kenne ich auch aus der Vergangenheit.

Worauf achtest Du in einem Verein, was ist Dir wichtig?

Das familiäre Umfeld ist mir wichtig. Wir haben als Gesamtpaket mit der Infrastruktur dem Frankenstadion, den Trainingsplätzen, den Kabinen eine hervorragende Ausgangssituation. Meine Familie die sehr oft zuschaut, hat mit Heilbronn auch jetzt kürzere Wege. Heilbronn ist eine Fussballstadt, ich habe mich auch deshalb dafür entschieden, da der VfR ohne Probleme noch 1-2 Ligen höher spielen kann und man spürt den Hunger der Menschen. Die letzten zwei Jahrzehnte gab es keinen höheren Amateurfußball in HN und ich bin jetzt im besten Fussballalter und möchte hier noch was bewegen, dass es wieder so wird.