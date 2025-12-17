Erfahrener Oberliga-Coach schmeißt bei Bezirksligisten hin

Holger Wortmann (rechts) hat sein Engagement in Hüsten überraschend beendet. – Foto: David Zimmer

Der SV Hüsten 09 ist drauf und dran, erneut den Landesliga-Aufstieg zu verpassen.

Der 58-jährige Holger Wortmann, bekannt aus Oberliga-Zeiten beim FC Gütersloh, beim SV Westfalia Rhynern oder bei der Hammer SpVg, hatte im Sommer 2024 im Sauerland angeheuert, um den SV Hüsten 09 zurück in die Landesliga zu führen. Nach der Vizemeisterschaft und der gescheiterten Aufstiegsrelegation in der Vorsaison sieht es auch in der laufenden Spielzeit nicht nach der Meisterschaft aus. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf den noch ungeschlagenen Spitzenreiter SG Bödefeld/Henne-Rartal in der "Bundesliga des Sauerlands (Bezirksliga 4)". Obwohl Wortmann im Dezember 2024 seinen Vertrag langfristig bis 2027 verlängert hatte, schmeißt der A-Lizenz-Inhaber mit sofortiger Wirkung hin.

In der Lokalpresse "Westfalenpost" deutet Wortmann an, dass der Verein wohl nicht um jeden Preis aufsteigen möchte und "lieber die Philosophie verfolgt, vor allem auf junge Spieler und Eigengewächse zu gehen". „Der Verein und ich haben uns in den vergangenen Tagen zusammengesetzt und die erste

Saisonhälfte analysiert. Leider hat sich der ein oder andere Leistungsträger in der Hinrunde

verletzt, sodass es nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität des Kaders

ankommt. Obwohl das aus meiner Sicht nur kleine Stellschrauben waren, sind der Vorstand

und ich diesbezüglich aber leider nicht auf einen Nenner gekommen. Das trifft mich sehr,

denn ich habe es geliebt, diese Mannschaft zu trainieren, weshalb ich auch ganz bewusst

frühzeitig bis 2027 verlängert habe. Allerdings sind die Ideen zwischen Verein und mir nicht

mehr deckungsgleich - und um keinen Tod auf Raten zu sterben, habe ich diese

Entscheidung so getroffen", erklärt Wortmann ausführlich gegenüber dem Sauerland-Portal "match-day.de".

Hüstens Sportlicher Leiter Ufuk Üzel erklart gegenüber "match-day.de": "Es ist für uns keine Option, auf Biegen und Brechen den maximalen Erfolg zu erreichen. Leider hat an der ein oder andere Stelle ein Stuck weit Geduld gefehlt, die Holger zu diesem Schritt bewogen

haben. Das ist sehr schade, denn wir hatten gemeinsam eine sehr erfolgreiche Zeit, für die

wir ihm sehr dankbar sind." Wortmann gewann in der vergangenen Saison die Hallenstadtmeisterschaft und den Kreispokal Arnsberg, der zur Teilnahme am Westfalenpokal führte. In den vergangenen 35 Jahren war dies Hüsten erst zum zweiten Mal gelungen. Im Juni erhielt der 58-Jährige daraufhin bei der 19. Sauerländer Fußball-Nacht den Titel "Trainer der Saison".