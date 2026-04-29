Erfahrener Nachfolger für Cinar: Marco Bachmann wird Sindorf-Coach Der 50-jährige Ex-Lendersdorf-Trainer unterschreibt ligaunabhängig und folgt im Sommer auf Arif Cinar. von Andreas Santner · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

Marco Bachmann (mitte) übernimmt ab Sommer als Cheftrainer den VfL Sindorf. – Foto: VfL Sindorf

Während der VfL Sindorf mitten im nervenaufreibenden Abstiegskampf steckt, herrscht auf der Trainerposition für die kommende Spielzeit Klarheit. Marco Bachmann übernimmt ab Sommer das Zepter im Kerpener Stadtteil. Der 50-Jährige kehrt nach einer kurzen Pause zurück an die Seitenlinie und soll den Verein unabhängig von der Ligazugehörigkeit sportlich neu ausrichten.

Die sportliche Situation beim VfL ist derzeit nicht besonders gemütlich. Mit 19 Punkten rangiert die Mannschaft auf dem 13. Tabellenplatz – nur ein hauchdünner Vorsprung von drei Zählern trennt sie vom ersten Abstiegsrang. Dass Arif Cinar den Klub nach nur einer Saison im Sommer verlassen wird, war bereits seit Mitte April bekannt. Nun hat die Vereinsführung um den künftigen Sportvorstand Luca Lausberg Nägel mit Köpfen gemacht und einen Mann präsentiert, der im Fußballkreis Düren bestens vernetzt ist.

– Foto: VfL Sindorf

Marco Bachmann bringt eine beachtliche Vita mit nach Sindorf. Zuletzt war er bis 2024 bei Alemannia Lendersdorf tätig, wo er ebenso wie zuvor bei Alemannia Straß den Aufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga feierte. Dass er auch höherklassig kann, bewies er unter anderem als Verantwortlicher der U23 des 1. FC Düren in der Landesliga sowie während seiner fünfjährigen Amtszeit bei Jugendsport Wenau. Lausberg: "Passt hervorragend" Für Luca Lausberg, der den Trainerposten beim 1. FC Düren zur neuen Saison gegen die Rolle im Sportvorstand in Sindorf eintauscht, war Bachmann die Wunschlösung. „Marco passt hervorragend in unser klar definiertes Anforderungsprofil für die Besetzung der Trainerposition. Die Gespräche waren von Beginn an sehr zielführend, sodass wir uns in unserer Entscheidung bestärkt fühlen, den richtigen Trainer für den VfL gefunden zu haben. Ich habe Marco in der Vergangenheit unter anderem bei seiner Station beim Jugendsport Wenau kennengelernt und dabei einen sehr engagierten sowie fachlich versierten Trainer erlebt, der für eine klare Spielidee, strukturiertes Arbeiten und die gezielte Entwicklung von Spielern steht“, so Lausberg.