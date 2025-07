Erfahrener Mittelfeldspieler verlässt Oberliga-Aufsteiger

Ein Spieler mit großer Erfahrung und beeindruckender Laufbahn verabschiedet sich aus Neckarsulm: Johnathan Zinram-Kisch verlässt Türkspor Neckarsulm nach einer prägenden Saison. Der 33-jährige Mittelfeldstratege war in der vergangenen Spielzeit eine der zentralen Figuren auf dem Weg zum Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg.

In der Verbandsliga-Saison 2024/25 bestritt Zinram-Kisch 29 Partien im Trikot von Türkspor Neckarsulm. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. Als kreativer Taktgeber im Mittelfeld war er maßgeblich daran beteiligt, dass der Klub den Aufstieg in die Oberliga realisieren konnte. Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugte Zinram-Kisch auch durch Führungsstärke und Konstanz.

Stationen in der Oberliga und Regionalliga

Vor seinem Engagement in Neckarsulm war er bereits für mehrere höherklassige Vereine aktiv. Zwischen 2018 und 2024 sammelte er insgesamt 184 Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg für den 1. CfR Pforzheim, SGV Freiberg sowie den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Besonders hervorzuheben ist seine Saison 2022/23 in Bissingen, wo er in 29 Spielen vier Treffer erzielte. Auch für Freiberg zeigte er konstant gute Leistungen und steuerte über mehrere Jahre hinweg Tore und Vorlagen bei.

Frühere Erfolge und Entwicklung im Profibereich

Seine Karriere begann Zinram-Kisch im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05. Bereits in der U17-Bundesliga absolvierte er 23 Einsätze, in denen ihm fünf Tore gelangen. Es folgten Stationen in der U19-Bundesliga und später im Regionalligateam des FSV Mainz 05. Auch in der Regionalliga Südwest sammelte Zinram-Kisch viele Erfahrungen – unter anderem bei Wormatia Worms, Eintracht Trier und erneut bei Wormatia Worms in mehreren Spielzeiten. Insgesamt stehen 96 Regionalliga-Spiele in seiner Vita.

Abschied eines besonderen Spielertyps

Mit dem Abschied von Johnathan Zinram-Kisch verliert Türkspor Neckarsulm nicht nur einen erfahrenen Akteur, sondern auch eine Persönlichkeit, die auf und neben dem Platz Spuren hinterlassen hat. Sein Engagement, sein Spielverständnis und seine Präsenz im Mittelfeld haben Eindruck gemacht.