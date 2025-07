Erfahrener Mittelfeldspieler bleibt beim Oberligisten

Döringer gehört zu den erfahrenen Spielern im Aalener Kader und war bereits in der abgelaufenen Oberliga-Saison ein fester Bestandteil des Teams. Auch nach dem Abstieg aus der Regionalliga übernahm er Verantwortung: In der Spielzeit 2024/25 stand er in 19 Ligaspielen auf dem Feld, erzielte ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.

Lange Vita in der Regionalliga

Er bringt reichlich Regionalliga-Erfahrung mit: Für den VfR Aalen, KSV Hessen Kassel und TSV Eintracht Stadtallendorf bestritt er seit 2017 insgesamt über 160 Spiele in der vierten Liga. Vor allem in seiner Zeit in Stadtallendorf zeigte er sich offensivfreudiger – mit acht Toren in der Hessenliga-Saison 2019/20 sowie sieben Treffern in der Regionalliga-Saison 2020/21.

Verlässlicher Faktor unter neuem Trainerteam

Mit der Vertragsverlängerung von Döringer ist ein zentraler Baustein für den Kader 2025/26 gesichert. Trainer Beniamino Molinari, der das Team zur neuen Spielzeit übernommen hat, erhält damit einen erfahrenen Akteur an seiner Seite, der sowohl auf als auch neben dem Platz Orientierung bietet.

Leistungsbereitschaft auch in der Vorbereitung

Im jüngsten Testspiel beim Regionalligisten SpVgg Ansbach gab es für den VfR ein 1:1. Nach dem frühen Rückstand durch Eric Weeger in der 23. Minute glich Malte Winkler in der Schlussminute für den VfR aus. Zuvor hatte Yunus Emre Kahriman per Foulelfmeter die Chance auf den Ausgleich vergeben. Der nächste Härtetest steht bereits an: Am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr trifft der VfR Aalen auf den Regionalligisten FV Illertissen an.