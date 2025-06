Erfahrener Linksverteidiger wechselt von Bochum II nach Wattenscheid

Nico Pulver wechselte im vergangenen Sommer von der SpVgg Erkenschwick zur neu gegründeten U21 des VfL Bochum und stand von Beginn an in der Startelf. Doch am 7. Spieltag (22. September 2024) zog er sich ausgerechnet im Auswärtsspiel bei seinem Ex-Verein einen Achillessehnenriss zu und fiel seitdem aus. Inzwischen ist der Linksverteidiger wieder fit und nahm zuletzt auch wieder leicht am Mannschaftstraining teil. Das Comeback wird es in der kommenden Spielzeit bei der SG Wattenscheid 09 gegen, die sich die Dienste des 128-fachen Oberliga-Akteurs gesichert hat.