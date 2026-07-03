Erfahrener Linksverteidiger für die 3. Liga 23-Jähriger bringt Erfahrung aus der 2. Bundesliga und 3. Liga mit und verstärkt die Defensive des Aufsteigers von red · Heute, 08:52 Uhr · 0 Leser

Der SV Meppen treibt seine Personalplanungen für die kommende Drittligasaison weiter voran und hat mit Florian Bähr den nächsten Neuzugang präsentiert. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger wechselt nach seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim II ins Emsland und soll die Defensive des Aufsteigers verstärken.

Sportlicher Leiter Olufemi Smith sieht in Bähr einen Spieler, der genau dem gesuchten Anforderungsprofil entspricht. Trotz seines jungen Alters bringe der Defensivspieler bereits wertvolle Erfahrungen aus der 2. Bundesliga und der 3. Liga mit. Gleichzeitig verfüge er über weiteres Entwicklungspotenzial und passe mit seiner Spielweise hervorragend zu den Vorstellungen des Vereins. Auch in den Gesprächen habe Bähr schnell signalisiert, dass ihn der sportliche Weg des SV Meppen überzeugt habe. Die Verantwortlichen sehen in ihm einen weiteren Baustein für einen konkurrenzfähigen Kader in der 3. Liga.

Bewusste Entscheidung für den SV Meppen Der Neuzugang selbst berichtet von offenen und vertrauensvollen Gesprächen mit Smith und Cheftrainer Lucas Beniermann. Das vorgestellte sportliche Konzept habe ihn ebenso überzeugt wie das Umfeld des Vereins. Insbesondere die Atmosphäre in der Hänsch-Arena, die große Fanunterstützung und die Tradition des SV Meppen hätten bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. Nun blickt der Linksverteidiger seinem ersten Heimspiel im Meppener Trikot mit großer Vorfreude entgegen.