Erfahrener Linksfuß für Großefehn: Konda wechselt ins Mühlenstadion

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Der SV Großefehn treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems weiter voran und präsentiert mit Yanic Konda einen erfahrenen Neuzugang. Der 29-Jährige wird ab der Spielzeit 2026/27 im Mühlenstadion auflaufen und bringt reichlich Erfahrung aus der Region mit.

Konda spielte viele Jahre für die Kickers Emden, ehe jeweils eine Station bei SpVg Aurich und dem SV Wallinghausen folgte. In der laufenden Saison kam er für Wallinghausen in der Bezirksliga auf 20 Einsätze und erzielte dabei ein Tor. Nun folgt der nächste Schritt – und laut Verein „endlich“ der Wechsel zum SVG.

Die Verantwortlichen beschreiben den 29-Jährigen als flexibel einsetzbaren Linksfuß, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Akzente setzen soll. Konda gilt als „echter Typ für die Kabine“ – ein Attribut, das in Großefehn ausdrücklich geschätzt wird.