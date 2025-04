Erfahrener Leader für das Mittelfeld des Oberligisten

Konstanz auf Verbandsliga-Niveau In der vorherigen Saison 2023/24 absolvierte Parharidis 29 Spiele für Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Verbandsliga Württemberg. Auch dort blieb er ohne Treffer, steuerte jedoch zwei Assists bei und überzeugte mit seiner Zuverlässigkeit im zentralen Mittelfeld. Seine konstanten Leistungen machten ihn zu einer festen Größe im Kader.

Führungsqualität durch Kapitänsrolle Parharidis spielt in der laufenden Saison 2024/25 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. In 27 Einsätzen blieb er zwar ohne Torerfolg, trug jedoch durch seine Präsenz und sein Spielverständnis entscheidend zur Stabilität im Mittelfeld bei. Er unterstrich er seine Führungsqualitäten – ein Aspekt, der auch bei der TSG Backnang künftig eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Erfolgreiche Jahre in Fellbach

Zuvor stand der 28-Jährige über mehrere Jahre beim SV Fellbach unter Vertrag. Dort gelangen ihm in der Saison 2021/22 bei 36 Einsätzen sechs Tore und sechs Assists. Auch in der verkürzten Saison 2020/21 zeigte er mit fünf Treffern in nur zwölf Spielen seine Torgefährlichkeit. In der Saison 2022/23 kam er auf 32 Einsätze, ein Tor und zwei Vorlagen. Bereits in der Spielzeit 2019/20 war er in drei Partien einmal erfolgreich.

Erste Erfahrungen in Freiberg gesammelt

Seine fußballerische Entwicklung begann Parharidis beim SGV Freiberg, wo er bereits in der Saison 2014/15 in der Oberliga Baden-Württemberg zu seinem ersten Einsatz kam. In den folgenden Jahren sammelte er dort wertvolle Erfahrungen auf Verbandsliga- und Oberliga-Niveau. In der Saison 2015/16 kam er siebenmal zum Einsatz, 2016/17 folgten 14 weitere Partien mit einem Tor. In der Spielzeit 2019/20 kehrte er kurzzeitig zurück und absolvierte sieben Oberligaspiele.

Neues Kapitel unter Mario Marinic

Bei der TSG Backnang wird Parharidis nun ab dem Sommer unter Trainer Mario Marinic arbeiten. Die Verpflichtung des erfahrenen Mittelfeldmanns passt ins Anforderungsprofil des Vereins: Parharidis bringt nicht nur über 190 Pflichtspiele auf hohem Amateur-Niveau mit, sondern auch Führungsstärke, Spielintelligenz und eine professionelle Einstellung.

Erwartungen und Perspektive

Die Erwartungen an Parharidis sind klar definiert: Stabilität im Mittelfeld, Präsenz auf dem Platz und das Einbringen seiner Erfahrung in ein ambitioniertes Team. Mit der Verpflichtung von Charalambos Parharidis hat die TSG Backnang frühzeitig ein wichtiges Signal für die Saison 2025/26 gesetzt. Der Neuzugang bringt alles mit, was ein zentraler Mittelfeldspieler benötigt.